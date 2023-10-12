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Госдума приняла поправки в законы о военном и чрезвычайном положениях - РИА Новости, 12.10.2023
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14:19 12.10.2023 (обновлено: 14:36 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/gd-1902254897.html
Госдума приняла поправки в законы о военном и чрезвычайном положениях
Госдума приняла поправки в законы о военном и чрезвычайном положениях - РИА Новости, 12.10.2023
Госдума приняла поправки в законы о военном и чрезвычайном положениях
Госдума приняла закон на пленарном заседании в четверг (законопроект был принят сразу во втором и третьем чтении) об отмене уведомления генсека Совета Европы о... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T14:19
2023-10-12T14:36
россия
госдума рф
вашингтон (штат)
вячеслав володин
совет европы
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Госдума приняла закон на пленарном заседании в четверг (законопроект был принят сразу во втором и третьем чтении) об отмене уведомления генсека Совета Европы о введении или прекращении в РФ военного и чрезвычайного положений.Проектом предлагается внести изменения в Федеральный конституционный закон "О чрезвычайном положении" и ФКЗ "О военном положении"."В пункте 1 (статьи 22 закона о военном положении) слова "и информированию генерального секретаря Совета Европы" исключить; в пункте 2 слова "и информированию генерального секретаря Совета Европы" исключить", - говорится в тексте законопроекта.Как отмечается в пояснительных материалах, в отношении России прекратила действие Конвенция о защите прав человека и основных свобод и ратифицированные протоколы к ней, в связи с чем необходимо внесение данных изменений.Также на территории, где действует военное положение, референдумы и выборы не проводятся, исключая случаи, если их назначила Центральная избирательная комиссия РФ по результатам консультаций с минобороны или ФСБ.Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Совет Европы "изжил себя, стал тормозить развитие других стран". Он отметил, что все его решения политизированные и принимаются под диктовку Вашингтона, который делает все для ослабления европейских государств, создает напряжение между ними. Поэтому было принято решение о выходе из организации в 2022 году и прекращении действия его международных договоров в отношении РФ, после этого была начата системная работа по корректировке российского законодательства.
https://ria.ru/20231012/zakon-1902240953.html
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россия, госдума рф, вашингтон (штат), вячеслав володин, совет европы, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Госдума РФ, Вашингтон (штат), Вячеслав Володин, Совет Европы, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Госдума приняла поправки в законы о военном и чрезвычайном положениях

ГД приняла поправки в законы о военном и чрезвычайном положениях

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВ холле Государственной Думы
В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Госдума приняла закон на пленарном заседании в четверг (законопроект был принят сразу во втором и третьем чтении) об отмене уведомления генсека Совета Европы о введении или прекращении в РФ военного и чрезвычайного положений.
Проектом предлагается внести изменения в Федеральный конституционный закон "О чрезвычайном положении" и ФКЗ "О военном положении".
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"В пункте 1 (статьи 22 закона о военном положении) слова "и информированию генерального секретаря Совета Европы" исключить; в пункте 2 слова "и информированию генерального секретаря Совета Европы" исключить", - говорится в тексте законопроекта.
Как отмечается в пояснительных материалах, в отношении России прекратила действие Конвенция о защите прав человека и основных свобод и ратифицированные протоколы к ней, в связи с чем необходимо внесение данных изменений.
Также на территории, где действует военное положение, референдумы и выборы не проводятся, исключая случаи, если их назначила Центральная избирательная комиссия РФ по результатам консультаций с минобороны или ФСБ.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Совет Европы "изжил себя, стал тормозить развитие других стран". Он отметил, что все его решения политизированные и принимаются под диктовку Вашингтона, который делает все для ослабления европейских государств, создает напряжение между ними. Поэтому было принято решение о выходе из организации в 2022 году и прекращении действия его международных договоров в отношении РФ, после этого была начата системная работа по корректировке российского законодательства.
Чиновники - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
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РоссияГосдума РФВашингтон (штат)Вячеслав ВолодинСовет ЕвропыФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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