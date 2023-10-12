https://ria.ru/20231012/gd-1902254897.html

Госдума приняла поправки в законы о военном и чрезвычайном положениях

Госдума приняла поправки в законы о военном и чрезвычайном положениях - РИА Новости, 12.10.2023

Госдума приняла поправки в законы о военном и чрезвычайном положениях

Госдума приняла закон на пленарном заседании в четверг (законопроект был принят сразу во втором и третьем чтении) об отмене уведомления генсека Совета Европы о... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T14:19

2023-10-12T14:19

2023-10-12T14:36

россия

госдума рф

вашингтон (штат)

вячеслав володин

совет европы

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Госдума приняла закон на пленарном заседании в четверг (законопроект был принят сразу во втором и третьем чтении) об отмене уведомления генсека Совета Европы о введении или прекращении в РФ военного и чрезвычайного положений.Проектом предлагается внести изменения в Федеральный конституционный закон "О чрезвычайном положении" и ФКЗ "О военном положении"."В пункте 1 (статьи 22 закона о военном положении) слова "и информированию генерального секретаря Совета Европы" исключить; в пункте 2 слова "и информированию генерального секретаря Совета Европы" исключить", - говорится в тексте законопроекта.Как отмечается в пояснительных материалах, в отношении России прекратила действие Конвенция о защите прав человека и основных свобод и ратифицированные протоколы к ней, в связи с чем необходимо внесение данных изменений.Также на территории, где действует военное положение, референдумы и выборы не проводятся, исключая случаи, если их назначила Центральная избирательная комиссия РФ по результатам консультаций с минобороны или ФСБ.Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Совет Европы "изжил себя, стал тормозить развитие других стран". Он отметил, что все его решения политизированные и принимаются под диктовку Вашингтона, который делает все для ослабления европейских государств, создает напряжение между ними. Поэтому было принято решение о выходе из организации в 2022 году и прекращении действия его международных договоров в отношении РФ, после этого была начата системная работа по корректировке российского законодательства.

https://ria.ru/20231012/zakon-1902240953.html

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россия, госдума рф, вашингтон (штат), вячеслав володин, совет европы, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)