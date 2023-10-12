https://ria.ru/20231012/gaza-1902159054.html

С начала эскалации свои дома покинули почти 340 тысяч жителей Газы

С начала эскалации свои дома покинули почти 340 тысяч жителей Газы - РИА Новости, 12.10.2023

С начала эскалации свои дома покинули почти 340 тысяч жителей Газы

Число жителей Газы, покинувших свои дома после эскалации израильского-палестинского конфликта, приближается к 340 тысячам человек, сообщает Управление ООН по... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T04:27

2023-10-12T04:27

2023-10-12T04:33

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Число жителей Газы, покинувших свои дома после эскалации израильского-палестинского конфликта, приближается к 340 тысячам человек, сообщает Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УГКВ)."К вечеру среды число перемещенных лиц увеличилось еще на 75 тысяч человек и достигло 338 934", - говорится в заявлении УГКВ.Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой. В настоящее время наносятся авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора Газа.На фоне эскалации конфликта ряд государств начал вывоз своих граждан из Израиля.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1200 человек, сообщает газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 1100.

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оон, в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году