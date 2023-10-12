https://ria.ru/20231012/gaz-1902295077.html

Газ подведут к объектам АЛРОСА на алмазных месторождениях Накына в Якутии

Газ подведут к объектам АЛРОСА на алмазных месторождениях Накына в Якутии - РИА Новости, 12.10.2023

Газ подведут к объектам АЛРОСА на алмазных месторождениях Накына в Якутии

Газ подведут к производственным объектам компании АЛРОСА на алмазных месторождениях Накына в Якутии, в четверг началось строительство газопровода-отвода,... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T16:10

2023-10-12T16:10

2023-10-12T16:10

республика саха (якутия)

нюрбинский район

мирный

павел маринычев

айсен николаев

алроса

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 12 окт - РИА Новости. Газ подведут к производственным объектам компании АЛРОСА на алмазных месторождениях Накына в Якутии, в четверг началось строительство газопровода-отвода, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. "В Якутии начались работы по строительству газопровода-отвода к производственным объектам АЛРОСА на Накынском рудном поле. В торжественной церемонии сварки первого шва газопровода приняли участие в режиме ВКС глава Якутии Айсен Николаев, генеральный директор АЛРОСА Павел Маринычев и генеральный директор АО "Сахатранснефтегаз" Алексей Колодезников", - рассказали в пресс-службе. Отмечается, что газопровод-отвод протяженностью 160 километров свяжет Накынское рудное поле со Среднетюнгским газоконденсатным месторождением. Запуск ветки повысит надежность энергоснабжения производственных объектов и вахтового поселка алмазодобывающей компании, а в последующем – даст возможность газификации населенных пунктов ближайших районов. Николаев выразил уверенность, что газопровод будет введен в эксплуатацию до конца 2025 года. "Это не только прекрасный проект с точки зрения экономики, экологической повестки. Я считаю, что это очень важный шаг для газификации нашей республики. Уверен, что Сахатранснефтегаз, получив необходимый опыт и компетенции при строительстве такого крупного объекта, сможет начать более активное освоение близлежащих территорий, в том числе газификацию территорий Верхневилюйского района, Нюрбинского района, а в последующем и Сунтарского района", – сказал глава региона. По словам Маринычева, на Накынском рудном поле работает один из наиболее перспективных производственных комплексов компании. "На территории Мирнинско-Нюрбинского ГОК будет запущена газовая установка по выработке электроэнергии. Действующее сейчас генерирующее оборудование останется на производственной площадке как резервное. Объемы использования нефти и дизельного топлива кардинально снизятся", - проинформировал он. Проект реализуется в рамках соглашения, заключенного между Якутией и компанией "Алроса" на полях ПМЭФ. Заказчиком выступает дочерняя компания АЛРОСА – ООО "Якутская генерирующая компания". Генеральный подрядчик – АО "Сахатранснефтегаз". Накынское рудное поле расположено в Нюрбинском районе Республики Саха (Якутия), примерно в 280 километрах от города Мирный. Разработкой месторождений алмазов занимается Мирнинско-Нюрбинский горно-обогатительный комбинат АЛРОСА. Работы осуществляются вахтовым методом. Наиболее крупными производственными объектами ГОКа являются карьеры трубок "Нюрбинская" и "Ботуобинская", а также обогатительная фабрика №16. Ведутся подготовительные работы к началу добычи на месторождении трубки "Майская".

https://ria.ru/20230921/stantsiya-1897693573.html

https://ria.ru/20230913/yakutiya-1896153497.html

https://ria.ru/20230912/yakutiya-1895715302.html

нюрбинский район

мирный

республика саха (якутия)

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нюрбинский район, мирный, павел маринычев, айсен николаев, алроса, республика саха (якутия)