https://ria.ru/20231012/gaz-1902187951.html
Новак заявил о дефиците газа в Европе
Новак заявил о дефиците газа в Европе - РИА Новости, 12.10.2023
Новак заявил о дефиците газа в Европе
Сейчас на европейском рынке дефицит газа и предприятия переплачивают за него, на нем происходит серьезная трансформация, ее последствия еще предстоит оценить,... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T09:52
2023-10-12T09:52
2023-10-12T10:36
экономика
европа
александр новак
природный газ
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Сейчас на европейском рынке дефицит газа и предприятия переплачивают за него, на нем происходит серьезная трансформация, ее последствия еще предстоит оценить, заявил вице-премьер России Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24"."В Европе дефицит газа, это выражается в том, что очень большое снижение потребления произошло по результатам прошлого года. Предприятия переплачивают за газ со стороны поставщиков СПГ (сжиженного природного газа - ред.), и в результате замедляются темпы экономического роста. Как мы видим, многие предприятия переносят свои производства на другие рынки, в другие страны", - сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках Российской энергетической недели."В общем, происходит серьезная трансформация, в будущем предстоит оценить ее последствия для потребителей и для жителей европейских стран", - добавил он.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20231011/gaz-1902055128.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, европа, александр новак, природный газ, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
Экономика, Европа, Александр Новак, Природный газ, Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023
Новак заявил о дефиците газа в Европе
Новак: в Европе дефицит газа, предприятия переплачивают за него