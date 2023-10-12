https://ria.ru/20231012/gaz-1902187951.html

Новак заявил о дефиците газа в Европе

Новак заявил о дефиците газа в Европе - РИА Новости, 12.10.2023

Новак заявил о дефиците газа в Европе

Сейчас на европейском рынке дефицит газа и предприятия переплачивают за него, на нем происходит серьезная трансформация, ее последствия еще предстоит оценить,... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T09:52

2023-10-12T09:52

2023-10-12T10:36

экономика

европа

александр новак

природный газ

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792132107_0:0:2877:1619_1920x0_80_0_0_4027697c36b359d4b094ad536aa9e78d.jpg

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Сейчас на европейском рынке дефицит газа и предприятия переплачивают за него, на нем происходит серьезная трансформация, ее последствия еще предстоит оценить, заявил вице-премьер России Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24"."В Европе дефицит газа, это выражается в том, что очень большое снижение потребления произошло по результатам прошлого года. Предприятия переплачивают за газ со стороны поставщиков СПГ (сжиженного природного газа - ред.), и в результате замедляются темпы экономического роста. Как мы видим, многие предприятия переносят свои производства на другие рынки, в другие страны", - сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках Российской энергетической недели."В общем, происходит серьезная трансформация, в будущем предстоит оценить ее последствия для потребителей и для жителей европейских стран", - добавил он.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20231011/gaz-1902055128.html

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, европа, александр новак, природный газ, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023