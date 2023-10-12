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Российский боец рассказал об использовании FPV-дронов на купянском участке - РИА Новости, 12.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:10 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/fpv-drony-1902177295.html
Российский боец рассказал об использовании FPV-дронов на купянском участке
Российский боец рассказал об использовании FPV-дронов на купянском участке - РИА Новости, 12.10.2023
Российский боец рассказал об использовании FPV-дронов на купянском участке
Разведчики первой гвардейской танковой армии Западной группировки войск активно используют отечественные FPV-дроны для противодействия армии Киева на купянском... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T09:10
2023-10-12T09:10
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 окт - РИА Новости. Разведчики первой гвардейской танковой армии Западной группировки войск активно используют отечественные FPV-дроны для противодействия армии Киева на купянском участке фронта, рассказал РИА Новости российский боец с позывным "Жека". "Работаем нашими отечественными дронами. Плюсы в том, что они дешевые, быстро собираются, чинятся в полевых условиях, от других, в принципе, не отличаются. Из минусов только то, может быть, что у них камера чуть похуже, чем на Mavic, но нам хватает под наши задачи", - сообщил боец. Он заявил, что такие дроны используются в основном в темное время суток, при помощи данных беспилотников российские бойцы наносят удары по опорным пунктам и пехоте противника. "Вчера у нас был бой. Противник заводил группу из восьми человек, их сначала атаковал миномет, тех, кого ранило - они остались на месте, двое стали убегать, мы их догнали в конце посадки, сделали сброс", - рассказал разведчик. В среду в Минобороны РФ заявили, что на купянском направлении "Западная" группировка российских войск при поддержке авиации и артиллерии отразила 10 контратак штурмовых групп 32-й, 115-й механизированной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Ивановки и Синьковки Харьковской области, а также Макеевки ЛНР. В Минобороны добавили, что активными действиями подразделения группировки улучшили положение по переднему краю.
https://ria.ru/20231011/chudesa-1902139649.html
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харьковская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российский боец рассказал об использовании FPV-дронов на купянском участке

Разведчики ЗВО активно используют отечественные FPV-дроны на купянском участке

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий управляет FPV-дроном
Военнослужащий управляет FPV-дроном - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий управляет FPV-дроном. Архивное фото
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 окт - РИА Новости. Разведчики первой гвардейской танковой армии Западной группировки войск активно используют отечественные FPV-дроны для противодействия армии Киева на купянском участке фронта, рассказал РИА Новости российский боец с позывным "Жека".
«
"Работаем нашими отечественными дронами. Плюсы в том, что они дешевые, быстро собираются, чинятся в полевых условиях, от других, в принципе, не отличаются. Из минусов только то, может быть, что у них камера чуть похуже, чем на Mavic, но нам хватает под наши задачи", - сообщил боец.
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Он заявил, что такие дроны используются в основном в темное время суток, при помощи данных беспилотников российские бойцы наносят удары по опорным пунктам и пехоте противника.
«
"Вчера у нас был бой. Противник заводил группу из восьми человек, их сначала атаковал миномет, тех, кого ранило - они остались на месте, двое стали убегать, мы их догнали в конце посадки, сделали сброс", - рассказал разведчик.
В среду в Минобороны РФ заявили, что на купянском направлении "Западная" группировка российских войск при поддержке авиации и артиллерии отразила 10 контратак штурмовых групп 32-й, 115-й механизированной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Ивановки и Синьковки Харьковской области, а также Макеевки ЛНР. В Минобороны добавили, что активными действиями подразделения группировки улучшили положение по переднему краю.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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