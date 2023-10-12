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В Луганске обсудили роль НКО в развитии новых регионов

В Луганске обсудили роль НКО в развитии новых регионов - РИА Новости, 12.10.2023

В Луганске обсудили роль НКО в развитии новых регионов

Роль некоммерческого сектора в развитии экономики страны обсудили участники стартовавшего в Луганске форума "Гражданское сообщество новых субъектов Российской... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T18:06

2023-10-12T18:06

2023-10-12T18:07

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общество

луганская народная республика

луганск

алексей карякин

херсон

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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Роль некоммерческого сектора в развитии экономики страны обсудили участники стартовавшего в Луганске форума "Гражданское сообщество новых субъектов Российской Федерации", об этом сообщили в пресс-службе Общественной палаты Луганской Народной Республики.Как отмечают организаторы, в мероприятии принимают участие представители общественного сектора из ЛНР, ДНР, Московской, Воронежской, Ростовской, Херсонской и Запорожской областей, министерств и администраций городов республики, бизнеса и вузов."Вклад некоммерческого сектора в экономическое развитие России с каждым годом растет, и этому способствует поддержка, которую органы власти оказывают институту гражданского общества. У нас еще институт гражданского общества на стадии формирования. И сегодня у новых субъектов России есть уникальная возможность воспользоваться лучшими практиками регионов России", – рассказал председатель Общественной палаты ЛНР Алексей Карякин, слова которого приводятся в сообщении.Он также добавил, что благодаря совместной работе команды общественников при помощи представителей органов власти в дальнейшем направление развития сектора некоммерческих организаций (НКО) в ЛНР будет только набирать обороты и республика займет достойную строчку в региональных рейтингах.

россия

луганская народная республика

луганск

херсон

херсонская область

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россия, общество, луганская народная республика, луганск, алексей карякин, херсон, херсонская область