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В Луганске обсудили роль НКО в развитии новых регионов - РИА Новости, 12.10.2023
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18:06 12.10.2023 (обновлено: 18:07 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/forum-1902324679.html
В Луганске обсудили роль НКО в развитии новых регионов
В Луганске обсудили роль НКО в развитии новых регионов - РИА Новости, 12.10.2023
В Луганске обсудили роль НКО в развитии новых регионов
Роль некоммерческого сектора в развитии экономики страны обсудили участники стартовавшего в Луганске форума "Гражданское сообщество новых субъектов Российской... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T18:06
2023-10-12T18:07
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общество
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луганск
алексей карякин
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Роль некоммерческого сектора в развитии экономики страны обсудили участники стартовавшего в Луганске форума "Гражданское сообщество новых субъектов Российской Федерации", об этом сообщили в пресс-службе Общественной палаты Луганской Народной Республики.Как отмечают организаторы, в мероприятии принимают участие представители общественного сектора из ЛНР, ДНР, Московской, Воронежской, Ростовской, Херсонской и Запорожской областей, министерств и администраций городов республики, бизнеса и вузов."Вклад некоммерческого сектора в экономическое развитие России с каждым годом растет, и этому способствует поддержка, которую органы власти оказывают институту гражданского общества. У нас еще институт гражданского общества на стадии формирования. И сегодня у новых субъектов России есть уникальная возможность воспользоваться лучшими практиками регионов России", – рассказал председатель Общественной палаты ЛНР Алексей Карякин, слова которого приводятся в сообщении.Он также добавил, что благодаря совместной работе команды общественников при помощи представителей органов власти в дальнейшем направление развития сектора некоммерческих организаций (НКО) в ЛНР будет только набирать обороты и республика займет достойную строчку в региональных рейтингах.
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россия, общество, луганская народная республика, луганск, алексей карякин, херсон, херсонская область
Россия, Общество, Луганская Народная Республика, Луганск, Алексей Карякин, Херсон, Херсонская область

В Луганске обсудили роль НКО в развитии новых регионов

© Пресс-служба ОП ЛНРУчастники форума "Гражданское сообщество новых субъектов Российской Федерации"
Участники форума Гражданское сообщество новых субъектов Российской Федерации
© Пресс-служба ОП ЛНР
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Роль некоммерческого сектора в развитии экономики страны обсудили участники стартовавшего в Луганске форума "Гражданское сообщество новых субъектов Российской Федерации", об этом сообщили в пресс-службе Общественной палаты Луганской Народной Республики.
Как отмечают организаторы, в мероприятии принимают участие представители общественного сектора из ЛНР, ДНР, Московской, Воронежской, Ростовской, Херсонской и Запорожской областей, министерств и администраций городов республики, бизнеса и вузов.
© Пресс-служба ОП ЛНРПредседатель Общественной палаты ЛНР Алексей Карякин
Председатель Общественной палаты ЛНР Алексей Карякин
© Пресс-служба ОП ЛНР
Председатель Общественной палаты ЛНР Алексей Карякин
"Вклад некоммерческого сектора в экономическое развитие России с каждым годом растет, и этому способствует поддержка, которую органы власти оказывают институту гражданского общества. У нас еще институт гражданского общества на стадии формирования. И сегодня у новых субъектов России есть уникальная возможность воспользоваться лучшими практиками регионов России", – рассказал председатель Общественной палаты ЛНР Алексей Карякин, слова которого приводятся в сообщении.
Он также добавил, что благодаря совместной работе команды общественников при помощи представителей органов власти в дальнейшем направление развития сектора некоммерческих организаций (НКО) в ЛНР будет только набирать обороты и республика займет достойную строчку в региональных рейтингах.
 
РоссияОбществоЛуганская Народная РеспубликаЛуганскАлексей КарякинХерсонХерсонская область
 
 
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