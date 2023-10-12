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Молодежный форум "Каспий - море успеха" открылся в Астрахани
Молодежный форум "Каспий - море успеха" открылся в Астрахани - РИА Новости, 12.10.2023
Молодежный форум "Каспий - море успеха" открылся в Астрахани
Международный молодежный нефтегазовый научно-технический форум "Каспий - море успеха" открылся в Астрахани, сообщил губернатор Астраханской области Игорь... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T10:59
2023-10-12T10:59
2023-10-12T10:59
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 окт - РИА Новости. Международный молодежный нефтегазовый научно-технический форум "Каспий - море успеха" открылся в Астрахани, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. "Каспийское море является крупным центром добычи углеводородов. Нефтегазовые проекты, реализуемые на шельфе Каспия, - это фундамент для развития прикаспийских стран и нашей Астраханской области. При этом нельзя забывать, что Каспий - уникальный природный объект", - написал губернатор в Telegram-канале. На форуме молодые ученые и эксперты будут работать над вопросом обеспечения экологической и промышленной безопасности при освоении морских нефтегазовых месторождений. "Рассчитываю, что наши студенты и специалисты предложат новые интересные идеи по решению этих важных задач, а также по наращиванию партнерства в нефтегазовой сфере на Каспии и в части импортозамещения", - отметил Бабушкин. На площадке форума в Астраханском государственном техническом университете ученые представили свои разработки. Большинство из них уже используют ведущие нефтегазовые компании. Главу региона особенно заинтересовал проект сайта для экологической паспортизации водоемов, который может помочь области в работе по очистке и рекультивации водных объектов. Губернатор поручил службе природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области подключиться и оказать ученым необходимую поддержку.
https://ria.ru/20230928/astrakhan-1899108923.html
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астраханская область, астрахань, игорь бабушкин, россия
Астраханская область, Астраханская область, Астрахань, Игорь Бабушкин, Россия
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 окт - РИА Новости. Международный молодежный нефтегазовый научно-технический форум "Каспий - море успеха" открылся в Астрахани, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
"Каспийское море является крупным центром добычи углеводородов. Нефтегазовые проекты, реализуемые на шельфе Каспия, - это фундамент для развития прикаспийских стран и нашей Астраханской области. При этом нельзя забывать, что Каспий - уникальный природный объект", - написал губернатор в Telegram-канале.
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На форуме молодые ученые и эксперты будут работать над вопросом обеспечения экологической и промышленной безопасности при освоении морских нефтегазовых месторождений.
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"Рассчитываю, что наши студенты и специалисты предложат новые интересные идеи по решению этих важных задач, а также по наращиванию партнерства в нефтегазовой сфере на Каспии и в части импортозамещения", - отметил Бабушкин.
На площадке форума в Астраханском государственном техническом университете ученые представили свои разработки. Большинство из них уже используют ведущие нефтегазовые компании.
Главу региона особенно заинтересовал проект сайта для экологической паспортизации водоемов, который может помочь области в работе по очистке и рекультивации водных объектов. Губернатор поручил службе природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области подключиться и оказать ученым необходимую поддержку.
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