https://ria.ru/20231012/forum-1902201070.html

Молодежный форум "Каспий - море успеха" открылся в Астрахани

Молодежный форум "Каспий - море успеха" открылся в Астрахани - РИА Новости, 12.10.2023

Молодежный форум "Каспий - море успеха" открылся в Астрахани

Международный молодежный нефтегазовый научно-технический форум "Каспий - море успеха" открылся в Астрахани, сообщил губернатор Астраханской области Игорь... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T10:59

2023-10-12T10:59

2023-10-12T10:59

астраханская область

астраханская область

астрахань

игорь бабушкин

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 окт - РИА Новости. Международный молодежный нефтегазовый научно-технический форум "Каспий - море успеха" открылся в Астрахани, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. "Каспийское море является крупным центром добычи углеводородов. Нефтегазовые проекты, реализуемые на шельфе Каспия, - это фундамент для развития прикаспийских стран и нашей Астраханской области. При этом нельзя забывать, что Каспий - уникальный природный объект", - написал губернатор в Telegram-канале. На форуме молодые ученые и эксперты будут работать над вопросом обеспечения экологической и промышленной безопасности при освоении морских нефтегазовых месторождений. "Рассчитываю, что наши студенты и специалисты предложат новые интересные идеи по решению этих важных задач, а также по наращиванию партнерства в нефтегазовой сфере на Каспии и в части импортозамещения", - отметил Бабушкин. На площадке форума в Астраханском государственном техническом университете ученые представили свои разработки. Большинство из них уже используют ведущие нефтегазовые компании. Главу региона особенно заинтересовал проект сайта для экологической паспортизации водоемов, который может помочь области в работе по очистке и рекультивации водных объектов. Губернатор поручил службе природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области подключиться и оказать ученым необходимую поддержку.

https://ria.ru/20230928/astrakhan-1899108923.html

https://ria.ru/20230918/tovarooborot-1896959594.html

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астраханская область, астрахань, игорь бабушкин, россия