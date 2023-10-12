https://ria.ru/20231012/ford-1902158910.html

Ford раскритиковал решение профсоюза расширить забастовку в автопроме США

Ford раскритиковал решение профсоюза расширить забастовку в автопроме США - РИА Новости, 12.10.2023

Ford раскритиковал решение профсоюза расширить забастовку в автопроме США

Американская автомобильная компания Ford расценивает как крайне безответственное решение профсоюза работников автопрома (UAW) распространить забастовку на завод РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T04:17

2023-10-12T04:17

2023-10-12T04:17

кентукки

америка

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ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. Американская автомобильная компания Ford расценивает как крайне безответственное решение профсоюза работников автопрома (UAW) распространить забастовку на завод по производству грузовиков в штате Кентукки, говорится в заявление, поступившем в распоряжение РИА Новости. В среду порядка 8,7 тысячи рабочих завода Ford в Кентукки присоединились к еще примерно 25 тысячам членов UAW, бастующих против "большой тройки" компаний - General Motors, Ford и Stellantis. "Решение UAW объявить забастовку на заводе в Кентукки является крайне безответственным, но неудивительным, учитывая заявленную руководством профсоюза стратегию, направленную на то, чтобы в течение нескольких месяцев держать "большую тройку" в состоянии "репутационного ущерба" и "производственного хаоса", - заявил автопроизводитель. Это решение UAW тем более ошибочно, что Ford - единственный автопроизводитель, который после Великой рецессии 2007-2009 годов увеличил количество рабочих мест и собирает все свои грузовики в Америке, отмечается в коммюнике. Крупнейший профсоюз работников автопрома в США United Auto Workers (UAW) объявил забастовку на трех заводах крупнейших американских автопроизводителей GM, Ford и Stellantis в середине сентября. Рабочие требуют от компаний значительного повышения зарплат наряду с улучшением пенсионного обеспечения, увеличением отпусков и других мер.

https://ria.ru/20230926/bayden-1898837085.html

https://ria.ru/20230922/zabastovka-1897938479.html

кентукки

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кентукки, америка, сша, ford motor, general motors, авто