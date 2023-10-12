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Блинкен напомнил о праве США заморозить иранские финансы в банке Катара - РИА Новости, 12.10.2023
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21:26 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/finansy-1902386746.html
Блинкен напомнил о праве США заморозить иранские финансы в банке Катара
Блинкен напомнил о праве США заморозить иранские финансы в банке Катара - РИА Новости, 12.10.2023
Блинкен напомнил о праве США заморозить иранские финансы в банке Катара
США оставляют за собой право заморозить шесть миллиардов долларов Ирана в банке Катара, но пока жестко следят за их возможным использованием, заявил... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T21:26
2023-10-12T21:26
в мире
сша
катар
иран
энтони блинкен
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. США оставляют за собой право заморозить шесть миллиардов долларов Ирана в банке Катара, но пока жестко следят за их возможным использованием, заявил американский государственный секретарь Энтони Блинкен. "У нас жесткий надзор за средствами, и мы сохраняем право заморозить их", - сообщил он во время пресс-конференции в Тель-Авиве, комментируя возможность повторной заморозки иранских денег. Блинкен добавил, что "никакие из средств, которые теперь находятся в Катаре, не были потрачены Ираном". "За деньгами следит министерство финансов (США - ред.), они могут быть направлены только на гуманитарные товары - продовольствие, медикаменты, медицинское оборудование и их никогда не тронут иранские руки", - добавил он.
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в мире, сша, катар, иран, энтони блинкен, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Катар, Иран, Энтони Блинкен, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Блинкен напомнил о праве США заморозить иранские финансы в банке Катара

Блинкен: США могут заморозить шесть миллиардов долларов Ирана в банке Катара

© AP Photo / Seth WenigАмериканский флаг
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© AP Photo / Seth Wenig
Американский флаг. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. США оставляют за собой право заморозить шесть миллиардов долларов Ирана в банке Катара, но пока жестко следят за их возможным использованием, заявил американский государственный секретарь Энтони Блинкен.
"У нас жесткий надзор за средствами, и мы сохраняем право заморозить их", - сообщил он во время пресс-конференции в Тель-Авиве, комментируя возможность повторной заморозки иранских денег.
Блинкен добавил, что "никакие из средств, которые теперь находятся в Катаре, не были потрачены Ираном".
"За деньгами следит министерство финансов (США - ред.), они могут быть направлены только на гуманитарные товары - продовольствие, медикаменты, медицинское оборудование и их никогда не тронут иранские руки", - добавил он.
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