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Правительство направит 24,5 миллиарда рублей на оказание помощи по ОМС - РИА Новости, 12.10.2023
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15:42 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/finansirovanie-1902285493.html
Правительство направит 24,5 миллиарда рублей на оказание помощи по ОМС
Правительство направит 24,5 миллиарда рублей на оказание помощи по ОМС - РИА Новости, 12.10.2023
Правительство направит 24,5 миллиарда рублей на оказание помощи по ОМС
Кабмин направит дополнительно свыше 24,5 миллиардов рублей на оказание высокотехнологичной специализированной помощи в рамках ОМС, заявил глава правительства РФ РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T15:42
2023-10-12T15:42
россия
михаил мишустин
общество
здоровье - общество
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Кабмин направит дополнительно свыше 24,5 миллиардов рублей на оказание высокотехнологичной специализированной помощи в рамках ОМС, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. "Правительство дополнительно направит свыше 24,5 миллиардов рублей на оказание в текущем году специализированной и высокотехнологичной помощи гражданам в федеральных учреждениях в рамках программы обязательного медицинского страхования", - сказал он на заседании правительства. Таким образом, по словам Мишустина, общий объем средств на эти цели составит почти 190 миллиардов рублей.
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россия, михаил мишустин, общество, здоровье - общество
Россия, Михаил Мишустин, Общество, Здоровье - Общество
Правительство направит 24,5 миллиарда рублей на оказание помощи по ОМС

Мишустин: правительство направит 24,5 миллиарда рублей на оказание помощи по ОМС

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Кабмин направит дополнительно свыше 24,5 миллиардов рублей на оказание высокотехнологичной специализированной помощи в рамках ОМС, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
«
"Правительство дополнительно направит свыше 24,5 миллиардов рублей на оказание в текущем году специализированной и высокотехнологичной помощи гражданам в федеральных учреждениях в рамках программы обязательного медицинского страхования", - сказал он на заседании правительства.
Таким образом, по словам Мишустина, общий объем средств на эти цели составит почти 190 миллиардов рублей.
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