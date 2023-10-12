https://ria.ru/20231012/finansirovanie-1902285493.html
Правительство направит 24,5 миллиарда рублей на оказание помощи по ОМС
Правительство направит 24,5 миллиарда рублей на оказание помощи по ОМС - РИА Новости, 12.10.2023
Правительство направит 24,5 миллиарда рублей на оказание помощи по ОМС
Кабмин направит дополнительно свыше 24,5 миллиардов рублей на оказание высокотехнологичной специализированной помощи в рамках ОМС, заявил глава правительства РФ РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T15:42
2023-10-12T15:42
2023-10-12T15:42
россия
михаил мишустин
общество
здоровье - общество
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Кабмин направит дополнительно свыше 24,5 миллиардов рублей на оказание высокотехнологичной специализированной помощи в рамках ОМС, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. "Правительство дополнительно направит свыше 24,5 миллиардов рублей на оказание в текущем году специализированной и высокотехнологичной помощи гражданам в федеральных учреждениях в рамках программы обязательного медицинского страхования", - сказал он на заседании правительства. Таким образом, по словам Мишустина, общий объем средств на эти цели составит почти 190 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20230825/oms-1892033580.html
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россия, михаил мишустин, общество, здоровье - общество
Россия, Михаил Мишустин, Общество, Здоровье - Общество
Правительство направит 24,5 миллиарда рублей на оказание помощи по ОМС
Мишустин: правительство направит 24,5 миллиарда рублей на оказание помощи по ОМС