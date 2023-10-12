https://ria.ru/20231012/fee-1902204923.html

Wildberries ввел комиссию при оплате покупок картами Visa и Mastercard

Wildberries ввел комиссию при оплате покупок картами Visa и Mastercard - РИА Новости, 12.10.2023

Wildberries ввел комиссию при оплате покупок картами Visa и Mastercard

Маркетплейс Wildberries с 9 октября начал взимать с клиентов комиссию в размере трех процентов от стоимости покупки при оплате картами Visa и Mastercard, пишут... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T11:13

2023-10-12T11:13

2023-10-12T11:59

экономика

wildberries

mastercard, inc.

visa, inc.

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Маркетплейс Wildberries с 9 октября начал взимать с клиентов комиссию в размере трех процентов от стоимости покупки при оплате картами Visa и Mastercard, пишут "Ведомости" со ссылкой на близкий к компании источник."Информацию подтвердил директор по развитию финансовых и платежных сервисов Wildberries Дмитрий Колесников. По его словам, речь идет о вознаграждении банка, осуществляющего обработку такого платежа", — говорится в статье.Колесников пояснил, что сейчас маркетплейс не может напрямую обрабатывать операции с картами Visa и Mastercard, выпущенными в России.У клиентов есть возможность оплачивать покупки картами "Мир", через Систему быстрых платежей, а также с помощью сервиса SberPay, в котором сохраняется возможность оплаты с карт Visa и Mastercard.Как заявил гендиректор Mastercard в России Алексей Малиновский, комментируя ситуацию, платежная система напрямую не взимает комиссий ни с торговых площадок, ни с владельцев карт. Все операции внутри России обрабатываются Национальной системой платежных карт.

https://ria.ru/20230811/sistemy-1889460251.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, wildberries, mastercard, inc., visa, inc.