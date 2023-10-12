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Wildberries ввел комиссию при оплате покупок картами Visa и Mastercard
Wildberries ввел комиссию при оплате покупок картами Visa и Mastercard - РИА Новости, 12.10.2023
Wildberries ввел комиссию при оплате покупок картами Visa и Mastercard
Маркетплейс Wildberries с 9 октября начал взимать с клиентов комиссию в размере трех процентов от стоимости покупки при оплате картами Visa и Mastercard, пишут... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T11:13
2023-10-12T11:13
2023-10-12T11:59
экономика
wildberries
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Маркетплейс Wildberries с 9 октября начал взимать с клиентов комиссию в размере трех процентов от стоимости покупки при оплате картами Visa и Mastercard, пишут "Ведомости" со ссылкой на близкий к компании источник."Информацию подтвердил директор по развитию финансовых и платежных сервисов Wildberries Дмитрий Колесников. По его словам, речь идет о вознаграждении банка, осуществляющего обработку такого платежа", — говорится в статье.Колесников пояснил, что сейчас маркетплейс не может напрямую обрабатывать операции с картами Visa и Mastercard, выпущенными в России.У клиентов есть возможность оплачивать покупки картами "Мир", через Систему быстрых платежей, а также с помощью сервиса SberPay, в котором сохраняется возможность оплаты с карт Visa и Mastercard.Как заявил гендиректор Mastercard в России Алексей Малиновский, комментируя ситуацию, платежная система напрямую не взимает комиссий ни с торговых площадок, ни с владельцев карт. Все операции внутри России обрабатываются Национальной системой платежных карт.
https://ria.ru/20230811/sistemy-1889460251.html
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экономика, wildberries, mastercard, inc., visa, inc.
Экономика, Wildberries, MasterCard, Inc., Visa, Inc.
Wildberries ввел комиссию при оплате покупок картами Visa и Mastercard
Wildberries ввел комиссию в 3% при оплате покупок картами Visa и Mastercard