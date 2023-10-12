https://ria.ru/20231012/elal-1902277224.html

El Al впервые за 41 год выполнит авиарейсы в субботу

El Al впервые за 41 год выполнит авиарейсы в субботу - РИА Новости, 12.10.2023

El Al впервые за 41 год выполнит авиарейсы в субботу

Израильская авиакомпания "Эль-Аль" впервые с 1982 года выполнит рейсы в субботу, чтобы вернуть домой резервистов, срочно призванных в Армию обороны Израиля,... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T15:24

2023-10-12T15:24

2023-10-12T15:25

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Израильская авиакомпания "Эль-Аль" впервые с 1982 года выполнит рейсы в субботу, чтобы вернуть домой резервистов, срочно призванных в Армию обороны Израиля, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на авиакомпанию. "Авиакомпания "Эль-Аль" объявила, что впервые с 1982 года она выполнит рейсы в субботу, в еврейский шаббат (священный день отдыха в иудаизме - ред.), чтобы вернуть израильтян, призванных в срочный военный резерв, а также сотрудников служб безопасности и спасателей, застрявших за границей", - пишет газета. По данным издания, авиакомпания планирует в субботу на этой неделе выполнить рейсы из Нью-Йорка и Бангкока на двух самолетах Boeing 787. "Стоимость перелетов возьмет на себя Эль-Аль и крупные финансовые учреждения США", - отмечает издание. Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231012/unichtozhenie-1902123586.html

https://ria.ru/20231012/ben-gurion-1902267013.html

https://ria.ru/20231010/izrail-1901569949.html

израиль

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году