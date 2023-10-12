https://ria.ru/20231012/eksport-1902387489.html
Экспорт топлива из России будет либерализовываться, заявил Новак
Экспорт топлива из России будет либерализовываться, заявил Новак - РИА Новости, 12.10.2023
Экспорт топлива из России будет либерализовываться, заявил Новак
Экспорт топлива из России при необходимости будет либерализовываться, нельзя допустить затоваривания и снижения переработки на нефтеперерабатывающих заводах,... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T21:29
2023-10-12T21:29
2023-10-12T21:29
экономика
россия
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александр новак
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Экспорт топлива из России при необходимости будет либерализовываться, нельзя допустить затоваривания и снижения переработки на нефтеперерабатывающих заводах, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Безусловно, нельзя допустить затоваривания и снижение переработки на нефтеперерабатывающих заводах", - ответил Новак в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 1" в рамках РЭН на вопрос, планируется ли в ближайшее время ослабление экспортных ограничений по топливу. "Поэтому при необходимости экспорт будет либерализовываться, безусловно, но ранее принятые меры, вот которые с 6 октября вступили в силу, правительством, они обеспечат сохранение необходимого объема поставок на внутренний рынок", - добавил Новак. Биржевые цены на топливо в России несколько месяцев держались на рекордных уровнях, особенно ситуация усугубилась в начале осени. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Правительство России с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизтоплива. Позже, 6 октября, кабмин принял ряд системных мер для стабилизации ситуации на топливном рынке. Среди них - возврат к выплатам по демпферу в полном объеме с 1 октября, снятие запрета на экспорт дизтоплива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50%. Также для предотвращения серого экспорта вводится заградительная пошлина на экспорт для непроизводителей топлива, она составит 50 тысяч рублей за тонну. Кроме того, повышены нормативы обязательных продаж бензина Аи-95 и дизтоплива на бирже до 15% и 12,5% соответственно. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20231006/eksport-1901036700.html
https://ria.ru/20231003/toplivo-1900167495.html
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экономика, россия, москва, александр новак, аи-95
Экономика, Россия, Москва, Александр Новак, АИ-95
Экспорт топлива из России будет либерализовываться, заявил Новак
Новак: экспорт топлива из РФ будет либерализовываться при необходимости
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Экспорт топлива из России при необходимости будет либерализовываться, нельзя допустить затоваривания и снижения переработки на нефтеперерабатывающих заводах, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Безусловно, нельзя допустить затоваривания и снижение переработки на нефтеперерабатывающих заводах", - ответил Новак в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 1" в рамках РЭН на вопрос, планируется ли в ближайшее время ослабление экспортных ограничений по топливу.
Эксперт оценил объемы серого экспорта топлива из России
"Поэтому при необходимости экспорт будет либерализовываться, безусловно, но ранее принятые меры, вот которые с 6 октября вступили в силу, правительством, они обеспечат сохранение необходимого объема поставок на внутренний рынок", - добавил Новак.
Биржевые цены на топливо в России несколько месяцев держались на рекордных уровнях, особенно ситуация усугубилась в начале осени. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Правительство России с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизтоплива.
Новак рассказал о снижении мелкооптовых цен на дизельное топливо
Позже, 6 октября, кабмин принял ряд системных мер для стабилизации ситуации на топливном рынке. Среди них - возврат к выплатам по демпферу в полном объеме с 1 октября, снятие запрета на экспорт дизтоплива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50%. Также для предотвращения серого экспорта вводится заградительная пошлина на экспорт для непроизводителей топлива, она составит 50 тысяч рублей за тонну. Кроме того, повышены нормативы обязательных продаж бензина Аи-95 и дизтоплива на бирже до 15% и 12,5% соответственно.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве
с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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