https://ria.ru/20231012/ekspert-1902175108.html

Эксперт объяснил появление ласок в московских дворах

Эксперт объяснил появление ласок в московских дворах - РИА Новости, 12.10.2023

Эксперт объяснил появление ласок в московских дворах

Москвичи могут увидеть ласок во дворах, потому что они сейчас активно охотятся, готовясь к зиме, сообщил РИА Новости начальник отдела по сохранению... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T09:00

2023-10-12T09:00

2023-10-12T09:05

общество

городское хозяйство москвы

москва

сергей бурмистров

животные

россия

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Москвичи могут увидеть ласок во дворах, потому что они сейчас активно охотятся, готовясь к зиме, сообщил РИА Новости начальник отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров. Ранее в Telegram-канале издания "Московские новости" появились видеозапись бегающей у дома ласки и информация, что в Москве все чаще стали замечать этих животных. "Ласки живут в Москве, поэтому нет ничего удивительного, что горожане могут заметить их в городе. Возможно, их стало чуть больше, поэтому их и замечают чаще. К тому же сейчас они активно готовятся к зиме и любят охотиться во дворах", - рассказал Бурмистров. Он напомнил, что ласка хоть и выглядит мило, но является диким животным, поэтому стоит наблюдать за зверьком со стороны и не пытаться контактировать.

https://ria.ru/20231009/moshenniki-1901524177.html

https://ria.ru/20231004/zhivotnye-1900009768.html

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общество, городское хозяйство москвы, москва, сергей бурмистров, животные, россия