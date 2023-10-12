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Эксперт объяснил появление ласок в московских дворах - РИА Новости, 12.10.2023
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09:00 12.10.2023 (обновлено: 09:05 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/ekspert-1902175108.html
Эксперт объяснил появление ласок в московских дворах
Эксперт объяснил появление ласок в московских дворах - РИА Новости, 12.10.2023
Эксперт объяснил появление ласок в московских дворах
Москвичи могут увидеть ласок во дворах, потому что они сейчас активно охотятся, готовясь к зиме, сообщил РИА Новости начальник отдела по сохранению... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T09:00
2023-10-12T09:05
общество
городское хозяйство москвы
москва
сергей бурмистров
животные
россия
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Москвичи могут увидеть ласок во дворах, потому что они сейчас активно охотятся, готовясь к зиме, сообщил РИА Новости начальник отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров. Ранее в Telegram-канале издания "Московские новости" появились видеозапись бегающей у дома ласки и информация, что в Москве все чаще стали замечать этих животных. "Ласки живут в Москве, поэтому нет ничего удивительного, что горожане могут заметить их в городе. Возможно, их стало чуть больше, поэтому их и замечают чаще. К тому же сейчас они активно готовятся к зиме и любят охотиться во дворах", - рассказал Бурмистров. Он напомнил, что ласка хоть и выглядит мило, но является диким животным, поэтому стоит наблюдать за зверьком со стороны и не пытаться контактировать.
https://ria.ru/20231009/moshenniki-1901524177.html
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общество, городское хозяйство москвы, москва, сергей бурмистров, животные, россия
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Сергей Бурмистров, Животные, Россия
Эксперт объяснил появление ласок в московских дворах

Эксперт: москвичи могут увидеть ласок во дворах из-за их подготовки к зиме

CC BY 4.0 / Аппарат Мэра и Правительства Москвы / Ласка в Москве
Ласка в Москве - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
CC BY 4.0 / Аппарат Мэра и Правительства Москвы /
Ласка в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Москвичи могут увидеть ласок во дворах, потому что они сейчас активно охотятся, готовясь к зиме, сообщил РИА Новости начальник отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.
Ранее в Telegram-канале издания "Московские новости" появились видеозапись бегающей у дома ласки и информация, что в Москве все чаще стали замечать этих животных.
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"Ласки живут в Москве, поэтому нет ничего удивительного, что горожане могут заметить их в городе. Возможно, их стало чуть больше, поэтому их и замечают чаще. К тому же сейчас они активно готовятся к зиме и любят охотиться во дворах", - рассказал Бурмистров.
Он напомнил, что ласка хоть и выглядит мило, но является диким животным, поэтому стоит наблюдать за зверьком со стороны и не пытаться контактировать.
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ОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваСергей БурмистровЖивотныеРоссия
 
 
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