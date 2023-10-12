https://ria.ru/20231012/ekspert-1902175108.html
Эксперт объяснил появление ласок в московских дворах
Эксперт объяснил появление ласок в московских дворах - РИА Новости, 12.10.2023
Эксперт объяснил появление ласок в московских дворах
Москвичи могут увидеть ласок во дворах, потому что они сейчас активно охотятся, готовясь к зиме, сообщил РИА Новости начальник отдела по сохранению... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T09:00
2023-10-12T09:00
2023-10-12T09:05
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Москвичи могут увидеть ласок во дворах, потому что они сейчас активно охотятся, готовясь к зиме, сообщил РИА Новости начальник отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров. Ранее в Telegram-канале издания "Московские новости" появились видеозапись бегающей у дома ласки и информация, что в Москве все чаще стали замечать этих животных. "Ласки живут в Москве, поэтому нет ничего удивительного, что горожане могут заметить их в городе. Возможно, их стало чуть больше, поэтому их и замечают чаще. К тому же сейчас они активно готовятся к зиме и любят охотиться во дворах", - рассказал Бурмистров. Он напомнил, что ласка хоть и выглядит мило, но является диким животным, поэтому стоит наблюдать за зверьком со стороны и не пытаться контактировать.
https://ria.ru/20231009/moshenniki-1901524177.html
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общество, городское хозяйство москвы, москва, сергей бурмистров, животные, россия
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Сергей Бурмистров, Животные, Россия
Эксперт объяснил появление ласок в московских дворах
Эксперт: москвичи могут увидеть ласок во дворах из-за их подготовки к зиме