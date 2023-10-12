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Мишустин рассказал о новых мерах регулирования валютного рынка - РИА Новости, 12.10.2023
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15:20 12.10.2023 (обновлено: 15:26 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/ekonomika-1902275659.html
Мишустин рассказал о новых мерах регулирования валютного рынка
Мишустин рассказал о новых мерах регулирования валютного рынка - РИА Новости, 12.10.2023
Мишустин рассказал о новых мерах регулирования валютного рынка
Введенные на валютном рынке меры — обязательная репатриация и продажа валютной выручки экспортеров — позволят сформировать долговременные условия для повышения... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T15:20
2023-10-12T15:26
экономика
россия
михаил мишустин
владимир путин
центральный банк рф (цб рф)
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Введенные на валютном рынке меры — обязательная репатриация и продажа валютной выручки экспортеров — позволят сформировать долговременные условия для повышения прозрачности и предсказуемости рынка и снизить возможности для финансовых спекуляций, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.Президент России Владимир Путин накануне подписал указ о возврате на 6 месяцев для ряда компаний обязательной репатриации валютной выручки и ее продажи в РФ. При этом отдельные компании будут обязаны представлять в ЦБ и Росфинмониторинг планы-графики покупки и продажи валюты на внутреннем рынке."Это позволит сформировать долговременные условия для повышения прозрачности и предсказуемости нашего рынка, снизить возможность для финансовых спекуляций", - сказал Мишустин на заседании правительства.
https://ria.ru/20230926/rossiya-1898599222.html
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экономика, россия, михаил мишустин, владимир путин, центральный банк рф (цб рф), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Мишустин рассказал о новых мерах регулирования валютного рынка

Мишустин: репатриация и продажа валютной выручки снизит шанс спекуляций

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График на мониторе компьютера трейдера - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Введенные на валютном рынке меры — обязательная репатриация и продажа валютной выручки экспортеров — позволят сформировать долговременные условия для повышения прозрачности и предсказуемости рынка и снизить возможности для финансовых спекуляций, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Президент России Владимир Путин накануне подписал указ о возврате на 6 месяцев для ряда компаний обязательной репатриации валютной выручки и ее продажи в РФ. При этом отдельные компании будут обязаны представлять в ЦБ и Росфинмониторинг планы-графики покупки и продажи валюты на внутреннем рынке.
«
"Это позволит сформировать долговременные условия для повышения прозрачности и предсказуемости нашего рынка, снизить возможность для финансовых спекуляций", - сказал Мишустин на заседании правительства.
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ЭкономикаРоссияМихаил МишустинВладимир ПутинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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