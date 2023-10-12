https://ria.ru/20231012/ekonomika-1902275659.html

Мишустин рассказал о новых мерах регулирования валютного рынка

Мишустин рассказал о новых мерах регулирования валютного рынка - РИА Новости, 12.10.2023

Мишустин рассказал о новых мерах регулирования валютного рынка

Введенные на валютном рынке меры — обязательная репатриация и продажа валютной выручки экспортеров — позволят сформировать долговременные условия для повышения... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T15:20

2023-10-12T15:20

2023-10-12T15:26

экономика

россия

михаил мишустин

владимир путин

центральный банк рф (цб рф)

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Введенные на валютном рынке меры — обязательная репатриация и продажа валютной выручки экспортеров — позволят сформировать долговременные условия для повышения прозрачности и предсказуемости рынка и снизить возможности для финансовых спекуляций, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.Президент России Владимир Путин накануне подписал указ о возврате на 6 месяцев для ряда компаний обязательной репатриации валютной выручки и ее продажи в РФ. При этом отдельные компании будут обязаны представлять в ЦБ и Росфинмониторинг планы-графики покупки и продажи валюты на внутреннем рынке."Это позволит сформировать долговременные условия для повышения прозрачности и предсказуемости нашего рынка, снизить возможность для финансовых спекуляций", - сказал Мишустин на заседании правительства.

https://ria.ru/20230926/rossiya-1898599222.html

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экономика, россия, михаил мишустин, владимир путин, центральный банк рф (цб рф), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)