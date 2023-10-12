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Египет не желает открывать коридоры для беженцев из Газы, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.10.2023
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01:32 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/egipet-1902150943.html
Египет не желает открывать коридоры для беженцев из Газы, сообщили СМИ
Египет не желает открывать коридоры для беженцев из Газы, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.10.2023
Египет не желает открывать коридоры для беженцев из Газы, сообщили СМИ
Египет не желает открывать коридоры для беженцев из сектора Газа, пишет газета Jerusalem Post со ссылкой на источники в египетских службах безопасности. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T01:32
2023-10-12T01:32
израиль
египет
сша
биньямин нетаньяху
хамас
раф
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Египет не желает открывать коридоры для беженцев из сектора Газа, пишет газета Jerusalem Post со ссылкой на источники в египетских службах безопасности. Ранее, как сообщил телеканал CNN, в Израиле заявили, что ведутся переговоры о том, чтобы позволить гражданам США и мирным палестинцам выехать из сектора Газа в Египет через КПП "Рафах" до начала вероятной наземной операции Израиля. "Египет обсудил планы с США и другими (странами) по предоставлению гуманитарной помощи через границу с сектором Газа, но отказывается рассматривать любые шаги по созданию безопасных коридоров для тех, кто бежит из анклава", - пишет газета. Один из источников объяснил позицию Египта тем, что страна хочет защитить "право палестинцев держаться за свое дело и свою землю". Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой. В настоящее время наносятся авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора Газа. На фоне эскалации конфликта ряд государств начал вывоз своих граждан из Израиля. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1200 человек, сообщает газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 1100.
https://ria.ru/20231012/gumpomosch-1902149493.html
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израиль, египет, сша, биньямин нетаньяху, хамас, раф, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Египет, США, Биньямин Нетаньяху, Хамас, РАФ, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Египет не желает открывать коридоры для беженцев из Газы, сообщили СМИ

Jerusalem Post: Египет не желает открывать коридоры для беженцев из сектора Газа

© AP Photo / Adel HanaКПП "Рафах"
КПП Рафах - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© AP Photo / Adel Hana
КПП "Рафах". Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Египет не желает открывать коридоры для беженцев из сектора Газа, пишет газета Jerusalem Post со ссылкой на источники в египетских службах безопасности.
Ранее, как сообщил телеканал CNN, в Израиле заявили, что ведутся переговоры о том, чтобы позволить гражданам США и мирным палестинцам выехать из сектора Газа в Египет через КПП "Рафах" до начала вероятной наземной операции Израиля.
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"Египет обсудил планы с США и другими (странами) по предоставлению гуманитарной помощи через границу с сектором Газа, но отказывается рассматривать любые шаги по созданию безопасных коридоров для тех, кто бежит из анклава", - пишет газета.
Один из источников объяснил позицию Египта тем, что страна хочет защитить "право палестинцев держаться за свое дело и свою землю".
Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой. В настоящее время наносятся авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора Газа.
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На фоне эскалации конфликта ряд государств начал вывоз своих граждан из Израиля.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1200 человек, сообщает газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 1100.
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ИзраильЕгипетСШАБиньямин НетаньяхуХамасРАФОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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