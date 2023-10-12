https://ria.ru/20231012/egipet-1902028895.html

Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в Египте в ноябрьские праздники

Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в Египте в ноябрьские праздники - РИА Новости, 12.10.2023

Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в Египте в ноябрьские праздники

Египет входит в тройку самых востребованных направлений на ноябрьские праздники, туроператоры рассказали, сколько стоит отдых в Стране пирамид, сообщает АТОР. РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T02:56

2023-10-12T02:56

2023-10-12T02:56

туризм

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египет

каир (город)

москва

ассоциация туроператоров россии (атор)

луксор

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Египет входит в тройку самых востребованных направлений на ноябрьские праздники, туроператоры рассказали, сколько стоит отдых в Стране пирамид, сообщает АТОР.Горящих путевок ждать не стоит, отмечают участники рынка. По сравнению с прошлым годом спрос вырос на 20 процентов, и сейчас половина туров проданы. Мест в отелях все меньше, а билеты на регулярные рейсы ощутимо дорожают: сейчас перелет из Москвы на красноморские курорты "регуляркой" стоит уже от 120 тысяч рублей в оба конца.В Каир — дешевле, от 49 тысяч рублей, так что экскурсионные туры сейчас выгоднее пляжных, отмечают участники рынка.Недельный отдых на море с перелетом и проживанием в гостинице категории "четыре звезды" обойдется в сумму от 150 тысяч рублей на двоих. За "четверку" придется доплатить от десяти до тридцати тысяч рублей. В бюджетные "пятерки" туристы покупают путевки за 170-200 тысяч рублей на двоих, а в "люксовые" — от 250 тысяч рублей.Речной круиз по Нилу на три ночи с перелетом — от 230 тысяч рублей на двоих. А если добавить к путешествию на воде "экскурсионку" в Каир и Луксор, то расходы на поездку составят от 324 тысяч рублей на двоих (без авиабилетов).

https://ria.ru/20231008/puteshestviya-1901015862.html

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каир (город)

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Мария Селиванова

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