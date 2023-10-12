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Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в Египте в ноябрьские праздники - РИА Новости, 12.10.2023
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Туризм
 
02:56 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/egipet-1902028895.html
Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в Египте в ноябрьские праздники
Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в Египте в ноябрьские праздники - РИА Новости, 12.10.2023
Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в Египте в ноябрьские праздники
Египет входит в тройку самых востребованных направлений на ноябрьские праздники, туроператоры рассказали, сколько стоит отдых в Стране пирамид, сообщает АТОР. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T02:56
2023-10-12T02:56
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новости - туризм
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Египет входит в тройку самых востребованных направлений на ноябрьские праздники, туроператоры рассказали, сколько стоит отдых в Стране пирамид, сообщает АТОР.Горящих путевок ждать не стоит, отмечают участники рынка. По сравнению с прошлым годом спрос вырос на 20 процентов, и сейчас половина туров проданы. Мест в отелях все меньше, а билеты на регулярные рейсы ощутимо дорожают: сейчас перелет из Москвы на красноморские курорты "регуляркой" стоит уже от 120 тысяч рублей в оба конца.В Каир — дешевле, от 49 тысяч рублей, так что экскурсионные туры сейчас выгоднее пляжных, отмечают участники рынка.Недельный отдых на море с перелетом и проживанием в гостинице категории "четыре звезды" обойдется в сумму от 150 тысяч рублей на двоих. За "четверку" придется доплатить от десяти до тридцати тысяч рублей. В бюджетные "пятерки" туристы покупают путевки за 170-200 тысяч рублей на двоих, а в "люксовые" — от 250 тысяч рублей.Речной круиз по Нилу на три ночи с перелетом — от 230 тысяч рублей на двоих. А если добавить к путешествию на воде "экскурсионку" в Каир и Луксор, то расходы на поездку составят от 324 тысяч рублей на двоих (без авиабилетов).
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туризм, новости - туризм, египет, каир (город), москва, ассоциация туроператоров россии (атор), луксор, круизы, отдых на море, куда можно лететь
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Египет, Каир (город), Москва, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Луксор, круизы, Отдых на море, куда можно лететь
Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в Египте в ноябрьские праздники

В АТОР назвали стоимость путевок в Египет на ноябрьские праздники

© iStock.com / Oleg_PПляж на побережье Красного моря в Шарм-эш-Шейхе
Пляж на побережье Красного моря в Шарм-эш-Шейхе - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© iStock.com / Oleg_P
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Египет входит в тройку самых востребованных направлений на ноябрьские праздники, туроператоры рассказали, сколько стоит отдых в Стране пирамид, сообщает АТОР.
Горящих путевок ждать не стоит, отмечают участники рынка. По сравнению с прошлым годом спрос вырос на 20 процентов, и сейчас половина туров проданы. Мест в отелях все меньше, а билеты на регулярные рейсы ощутимо дорожают: сейчас перелет из Москвы на красноморские курорты "регуляркой" стоит уже от 120 тысяч рублей в оба конца.
В Каир — дешевле, от 49 тысяч рублей, так что экскурсионные туры сейчас выгоднее пляжных, отмечают участники рынка.
Недельный отдых на море с перелетом и проживанием в гостинице категории "четыре звезды" обойдется в сумму от 150 тысяч рублей на двоих. За "четверку" придется доплатить от десяти до тридцати тысяч рублей. В бюджетные "пятерки" туристы покупают путевки за 170-200 тысяч рублей на двоих, а в "люксовые" — от 250 тысяч рублей.
Речной круиз по Нилу на три ночи с перелетом — от 230 тысяч рублей на двоих. А если добавить к путешествию на воде "экскурсионку" в Каир и Луксор, то расходы на поездку составят от 324 тысяч рублей на двоих (без авиабилетов).
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