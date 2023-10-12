https://ria.ru/20231012/ege-1902291670.html

Российская нейросеть набрала необходимый для поступления в вуз балл на ЕГЭ

Российская нейросеть набрала необходимый для поступления в вуз балл на ЕГЭ - РИА Новости, 12.10.2023

Российская нейросеть набрала необходимый для поступления в вуз балл на ЕГЭ

Нейросеть YandexGPT 2 набрала на ЕГЭ балл, необходимый для поступления в вуз - ее средняя оценка составила 55 баллов; это первый случай в России, когда... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T15:56

2023-10-12T15:56

2023-10-12T15:57

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Нейросеть YandexGPT 2 набрала на ЕГЭ балл, необходимый для поступления в вуз - ее средняя оценка составила 55 баллов; это первый случай в России, когда генеративная сеть сдала этот экзамен и выполнила все задания, рассказали в пресс-службе "Яндекса". "Языковая модель YandexGPT 2 решила несколько вариантов ЕГЭ по литературе. Нейросеть приблизились к среднему баллу (63 по итогам 2022 года) по этому предмету среди российских школьников, которые выбирают литературу и специально готовятся к экзамену. Она также преодолела минимальный порог, необходимый для поступления в вуз, - 40 баллов. Ее усредненная оценка составила 55 баллов. Это первый случай в России, когда генеративная нейросеть сдала единый госэкзамен, выполнив все его задания, включая творческое", - сообщили там. Отмечается, что специалисты получили варианты ЕГЭ по литературе, которые использовались при проведении тренировочных экзаменов в 2021-2023 годах, от Московского центра непрерывного математического образования и убедились, что применявшаяся для обучения YandexGPT база данных не содержит ответов на них. "Нейросеть решала задания практически так же, как это делал бы любой школьник: генерировала ответы на открытые вопросы и выбирала один или несколько вариантов из предложенных, если они были. После этого решения языковой модели внесли в бланки и отправили на проверку официальным экспертам ЕГЭ по литературе", - добавили там. YandexGPT 2 - новая модель нейросети, которая умеет создавать и перерабатывать тексты, предлагать новые идеи и учитывает контекст беседы с пользователем.

https://ria.ru/20230911/neyroseti-1895443984.html

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