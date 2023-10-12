https://ria.ru/20231012/edinstvo-1902251189.html
Россия и Белоруссия не дадут посягать на единство славян, заявил Лукашенко
Россия и Белоруссия не дадут посягать на единство славян, заявил Лукашенко - РИА Новости, 12.10.2023
Россия и Белоруссия не дадут посягать на единство славян, заявил Лукашенко
Белоруссия и Россия не позволят посягать на наследие и единство славян, заявил в четверг белорусский президент Александр Лукашенко. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T14:08
2023-10-12T14:08
2023-10-12T14:08
россия
белоруссия
минск
александр лукашенко
российское военно-историческое общество (рвио)
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
общество
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МИНСК, 12 окт– РИА Новости. Белоруссия и Россия не позволят посягать на наследие и единство славян, заявил в четверг белорусский президент Александр Лукашенко. Глава белорусского государства направил приветствие участникам и гостям международного форума "История для будущего. Россия и Беларусь". "Наши страны сообща отстаивают национальную идентичность и хранят память предков, несмотря на откровенные и ничем не прикрытые попытки навязать нам чуждые идеалы и ценности. Тысячелетний путь к обретению государственности и опыт пережитых испытаний научил белорусов и россиян всегда помнить исторические уроки. Мы никогда и никому не позволим нас поучать и посягать на единство и наследие славянского рода", - цитирует приветствие белорусского лидера его пресс-служба. Лукашенко подчеркнул, что изобличение недостоверных фактов, восполнение неизвестных и осмысление спорных страниц общей летописи, массовая просветительская работа - главные задачи для патриотических сил, а также научного, культурного и медиасообществ двух стран. "Уверен, форум станет эффективной площадкой для международного диалога по вопросам продвижения аргументированной исторической правды в общественном сознании", - подчеркнул белорусский лидер. Международный форум "История для будущего. Россия и Беларусь", организованный Российским военно-историческим обществом (РВИО) и белорусским обществом "Знание" проходит в Минске в четверг при поддержке Постоянного комитета Союзного государства, Министерства просвещения РФ, российской дипмиссии, Россотрудничества и российского общества "Знание". Целью мероприятия заявлено укрепление сотрудничества России и Белоруссии в деле сохранения общей истории и культурных ценностей.
https://ria.ru/20231010/oshibki-1901595648.html
https://ria.ru/20231005/putin-1900822488.html
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россия, белоруссия, минск, александр лукашенко, российское военно-историческое общество (рвио), федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), общество
Россия, Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко, Российское военно-историческое общество (РВИО), Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Общество
Россия и Белоруссия не дадут посягать на единство славян, заявил Лукашенко
Лукашенко: РФ и Белоруссия не позволят посягать на наследие и единство славян
МИНСК, 12 окт– РИА Новости. Белоруссия и Россия не позволят посягать на наследие и единство славян, заявил в четверг белорусский президент Александр Лукашенко.
Глава белорусского государства направил приветствие участникам и гостям международного форума "История для будущего. Россия и Беларусь".
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"Наши страны сообща отстаивают национальную идентичность и хранят память предков, несмотря на откровенные и ничем не прикрытые попытки навязать нам чуждые идеалы и ценности. Тысячелетний путь к обретению государственности и опыт пережитых испытаний научил белорусов и россиян всегда помнить исторические уроки. Мы никогда и никому не позволим нас поучать и посягать на единство и наследие славянского рода", - цитирует приветствие белорусского лидера его пресс-служба.
Лукашенко подчеркнул, что изобличение недостоверных фактов, восполнение неизвестных и осмысление спорных страниц общей летописи, массовая просветительская работа - главные задачи для патриотических сил, а также научного, культурного и медиасообществ двух стран.
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"Уверен, форум станет эффективной площадкой для международного диалога по вопросам продвижения аргументированной исторической правды в общественном сознании", - подчеркнул белорусский лидер.
Международный форум "История для будущего. Россия и Беларусь", организованный Российским военно-историческим обществом (РВИО)
и белорусским обществом "Знание" проходит в Минске
в четверг при поддержке Постоянного комитета Союзного государства, Министерства просвещения РФ, российской дипмиссии, Россотрудничества
и российского общества "Знание". Целью мероприятия заявлено укрепление сотрудничества России и Белоруссии в деле сохранения общей истории и культурных ценностей.
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