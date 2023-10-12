https://ria.ru/20231012/edinstvo-1902251189.html

Россия и Белоруссия не дадут посягать на единство славян, заявил Лукашенко

Россия и Белоруссия не дадут посягать на единство славян, заявил Лукашенко - РИА Новости, 12.10.2023

Россия и Белоруссия не дадут посягать на единство славян, заявил Лукашенко

Белоруссия и Россия не позволят посягать на наследие и единство славян, заявил в четверг белорусский президент Александр Лукашенко. РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T14:08

2023-10-12T14:08

2023-10-12T14:08

россия

белоруссия

минск

александр лукашенко

российское военно-историческое общество (рвио)

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/02/1881773736_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9a462d8e57bb98c66b8da1ee0ddc7655.jpg

МИНСК, 12 окт– РИА Новости. Белоруссия и Россия не позволят посягать на наследие и единство славян, заявил в четверг белорусский президент Александр Лукашенко. Глава белорусского государства направил приветствие участникам и гостям международного форума "История для будущего. Россия и Беларусь". "Наши страны сообща отстаивают национальную идентичность и хранят память предков, несмотря на откровенные и ничем не прикрытые попытки навязать нам чуждые идеалы и ценности. Тысячелетний путь к обретению государственности и опыт пережитых испытаний научил белорусов и россиян всегда помнить исторические уроки. Мы никогда и никому не позволим нас поучать и посягать на единство и наследие славянского рода", - цитирует приветствие белорусского лидера его пресс-служба. Лукашенко подчеркнул, что изобличение недостоверных фактов, восполнение неизвестных и осмысление спорных страниц общей летописи, массовая просветительская работа - главные задачи для патриотических сил, а также научного, культурного и медиасообществ двух стран. "Уверен, форум станет эффективной площадкой для международного диалога по вопросам продвижения аргументированной исторической правды в общественном сознании", - подчеркнул белорусский лидер. Международный форум "История для будущего. Россия и Беларусь", организованный Российским военно-историческим обществом (РВИО) и белорусским обществом "Знание" проходит в Минске в четверг при поддержке Постоянного комитета Союзного государства, Министерства просвещения РФ, российской дипмиссии, Россотрудничества и российского общества "Знание". Целью мероприятия заявлено укрепление сотрудничества России и Белоруссии в деле сохранения общей истории и культурных ценностей.

https://ria.ru/20231010/oshibki-1901595648.html

https://ria.ru/20231005/putin-1900822488.html

https://ria.ru/20230925/voyna-1898323836.html

россия

белоруссия

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, белоруссия, минск, александр лукашенко, российское военно-историческое общество (рвио), федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), общество