https://ria.ru/20231012/dzhikhadisty-1902263421.html
Нарышкин обвинил США в передаче данных о российских и сирийских военных
Нарышкин обвинил США в передаче данных о российских и сирийских военных - РИА Новости, 12.10.2023
Нарышкин обвинил США в передаче данных о российских и сирийских военных
США передают джихадистам данные о местах дислокации и маршрутах передвижения сирийской армии и российских военных в Сирии, заявил директор Службы внешней... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T14:43
2023-10-12T14:43
2023-10-12T14:59
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. США передают джихадистам данные о местах дислокации и маршрутах передвижения сирийской армии и российских военных в Сирии, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. В сообщении пресс-бюро по связям с общественностью и СМИ службы отмечается, что Нарышкин принял участие в проходившем в Баку 10-12 октября 53-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ. "Ведется работа по дестабилизации обстановки, в том числе через возможности ИГИЛ*. Джихадистам передается информация о местах дислокации и маршрутах передвижения сирийской армии и российских военных", - сказал он.По словам директора СВР, американская военная база "Эт-Танф", расположенная на границе Сирии, Иордании и Ирака, "превратилась в настоящее "бандитское гнездо". "Недавно там был создан американо-британский "совместный разведывательный комитет", а в действительности - штаб управления действиями игиловцев* на юге Сирии и в регионе Дамаска", - указал Нарышкин.* Запрещенная в России террористическая организация
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, сирия, сергей нарышкин, исламское государство
Война в Сирии, В мире, Россия, США, Сирия, Сергей Нарышкин, Исламское государство
Нарышкин обвинил США в передаче данных о российских и сирийских военных
Нарышкин: джихадисты получают данные о российских и сирийских военных от США
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. США передают джихадистам данные о местах дислокации и маршрутах передвижения сирийской армии и российских военных в Сирии, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
В сообщении пресс-бюро по связям с общественностью и СМИ службы отмечается, что Нарышкин принял участие в проходившем в Баку
10-12 октября 53-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ
.
"Ведется работа по дестабилизации обстановки, в том числе через возможности ИГИЛ
*. Джихадистам передается информация о местах дислокации и маршрутах передвижения сирийской армии и российских военных", - сказал он.
По словам директора СВР, американская военная база "Эт-Танф", расположенная на границе Сирии, Иордании и Ирака, "превратилась в настоящее "бандитское гнездо". "Недавно там был создан американо-британский "совместный разведывательный комитет", а в действительности - штаб управления действиями игиловцев* на юге Сирии и в регионе Дамаска", - указал Нарышкин.
* Запрещенная в России террористическая организация
США вербуют джихадистов для терактов в России, заявили в СВР