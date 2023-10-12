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Нарышкин обвинил США в передаче данных о российских и сирийских военных - РИА Новости, 12.10.2023
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
14:43 12.10.2023 (обновлено: 14:59 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/dzhikhadisty-1902263421.html
Нарышкин обвинил США в передаче данных о российских и сирийских военных
Нарышкин обвинил США в передаче данных о российских и сирийских военных - РИА Новости, 12.10.2023
Нарышкин обвинил США в передаче данных о российских и сирийских военных
США передают джихадистам данные о местах дислокации и маршрутах передвижения сирийской армии и российских военных в Сирии, заявил директор Службы внешней... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T14:43
2023-10-12T14:59
война в сирии
в мире
россия
сша
сирия
сергей нарышкин
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. США передают джихадистам данные о местах дислокации и маршрутах передвижения сирийской армии и российских военных в Сирии, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. В сообщении пресс-бюро по связям с общественностью и СМИ службы отмечается, что Нарышкин принял участие в проходившем в Баку 10-12 октября 53-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ. "Ведется работа по дестабилизации обстановки, в том числе через возможности ИГИЛ*. Джихадистам передается информация о местах дислокации и маршрутах передвижения сирийской армии и российских военных", - сказал он.По словам директора СВР, американская военная база "Эт-Танф", расположенная на границе Сирии, Иордании и Ирака, "превратилась в настоящее "бандитское гнездо". "Недавно там был создан американо-британский "совместный разведывательный комитет", а в действительности - штаб управления действиями игиловцев* на юге Сирии и в регионе Дамаска", - указал Нарышкин.* Запрещенная в России террористическая организация
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в мире, россия, сша, сирия, сергей нарышкин, исламское государство
Война в Сирии, В мире, Россия, США, Сирия, Сергей Нарышкин, Исламское государство
Нарышкин обвинил США в передаче данных о российских и сирийских военных

Нарышкин: джихадисты получают данные о российских и сирийских военных от США

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. США передают джихадистам данные о местах дислокации и маршрутах передвижения сирийской армии и российских военных в Сирии, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
В сообщении пресс-бюро по связям с общественностью и СМИ службы отмечается, что Нарышкин принял участие в проходившем в Баку 10-12 октября 53-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ.
"Ведется работа по дестабилизации обстановки, в том числе через возможности ИГИЛ*. Джихадистам передается информация о местах дислокации и маршрутах передвижения сирийской армии и российских военных", - сказал он.
По словам директора СВР, американская военная база "Эт-Танф", расположенная на границе Сирии, Иордании и Ирака, "превратилась в настоящее "бандитское гнездо". "Недавно там был создан американо-британский "совместный разведывательный комитет", а в действительности - штаб управления действиями игиловцев* на юге Сирии и в регионе Дамаска", - указал Нарышкин.
* Запрещенная в России террористическая организация
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США вербуют джихадистов для терактов в России, заявили в СВР
13 февраля, 09:29
 
Война в СирииВ миреРоссияСШАСирияСергей НарышкинИсламское государство
 
 
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