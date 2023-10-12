https://ria.ru/20231012/dzhikhadisty-1902263421.html

Нарышкин обвинил США в передаче данных о российских и сирийских военных

Нарышкин обвинил США в передаче данных о российских и сирийских военных - РИА Новости, 12.10.2023

Нарышкин обвинил США в передаче данных о российских и сирийских военных

США передают джихадистам данные о местах дислокации и маршрутах передвижения сирийской армии и российских военных в Сирии, заявил директор Службы внешней... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T14:43

2023-10-12T14:43

2023-10-12T14:59

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сергей нарышкин

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. США передают джихадистам данные о местах дислокации и маршрутах передвижения сирийской армии и российских военных в Сирии, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. В сообщении пресс-бюро по связям с общественностью и СМИ службы отмечается, что Нарышкин принял участие в проходившем в Баку 10-12 октября 53-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ. "Ведется работа по дестабилизации обстановки, в том числе через возможности ИГИЛ*. Джихадистам передается информация о местах дислокации и маршрутах передвижения сирийской армии и российских военных", - сказал он.По словам директора СВР, американская военная база "Эт-Танф", расположенная на границе Сирии, Иордании и Ирака, "превратилась в настоящее "бандитское гнездо". "Недавно там был создан американо-британский "совместный разведывательный комитет", а в действительности - штаб управления действиями игиловцев* на юге Сирии и в регионе Дамаска", - указал Нарышкин.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230213/dzhikhadisty-1851610403.html

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сша

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, сша, сирия, сергей нарышкин, исламское государство