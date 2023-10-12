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В массовом ДТП под Волгоградом пострадали пять человек - РИА Новости, 12.10.2023
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09:20 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/dtp-1902178790.html
В массовом ДТП под Волгоградом пострадали пять человек
В массовом ДТП под Волгоградом пострадали пять человек - РИА Новости, 12.10.2023
В массовом ДТП под Волгоградом пострадали пять человек
Восемь машин столкнулись на мосту через реку Ахтуба в Волгоградской области, за медпомощью обратились пять человек, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону в... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T09:20
2023-10-12T09:20
происшествия
волгоградская область
среднеахтубинский район
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ВОЛГОГРАД, 12 окт – РИА Новости. Восемь машин столкнулись на мосту через реку Ахтуба в Волгоградской области, за медпомощью обратились пять человек, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону в Telegram-канале. "12 октября 2023 года около 06.45 в Среднеахтубинском районе на пятом километре автодороги "Волжский – х. Новенький" (мостовой переход) произошло ДТП с участием восьми автомашин", - говорится в сообщении ведомства. По данным полиции, водитель Daihatsu не справился с управлением на скользкой дороге и врезался в отбойник, "собрав" затем еще семь автомобилей. По информации ведомства, после ДТП за медицинской помощью обратились пять человек.
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волгоградская область
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происшествия, волгоградская область, среднеахтубинский район
Происшествия, Волгоградская область, Среднеахтубинский район
В массовом ДТП под Волгоградом пострадали пять человек

На мосту под Волгоградом в ДТП с восемью машинами пострадали пять человек

© Фото : ГУ МВД России по Волгоградской областиНа месте ДТП в Среднеахтубинском районе Волгоградской области
На месте ДТП в Среднеахтубинском районе Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© Фото : ГУ МВД России по Волгоградской области
На месте ДТП в Среднеахтубинском районе Волгоградской области
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ВОЛГОГРАД, 12 окт – РИА Новости. Восемь машин столкнулись на мосту через реку Ахтуба в Волгоградской области, за медпомощью обратились пять человек, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону в Telegram-канале.
"12 октября 2023 года около 06.45 в Среднеахтубинском районе на пятом километре автодороги "Волжский – х. Новенький" (мостовой переход) произошло ДТП с участием восьми автомашин", - говорится в сообщении ведомства.
По данным полиции, водитель Daihatsu не справился с управлением на скользкой дороге и врезался в отбойник, "собрав" затем еще семь автомобилей. По информации ведомства, после ДТП за медицинской помощью обратились пять человек.
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ПроисшествияВолгоградская областьСреднеахтубинский район
 
 
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