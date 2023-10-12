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Дроздов опроверг фейки о проблемах со здоровьем - РИА Новости, 12.10.2023
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Шоубиз
 
19:37 12.10.2023 (обновлено: 19:56 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/drozdov-1902365087.html
Дроздов опроверг фейки о проблемах со здоровьем
Дроздов опроверг фейки о проблемах со здоровьем - РИА Новости, 12.10.2023
Дроздов опроверг фейки о проблемах со здоровьем
Телеведущий Николай Дроздов сообщил РИА Новости, что чувствует себя прекрасно и находится дома, отметив, что за последние полгода его "отправили на тот свет"... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T19:37
2023-10-12T19:56
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Телеведущий Николай Дроздов сообщил РИА Новости, что чувствует себя прекрасно и находится дома, отметив, что за последние полгода его "отправили на тот свет" уже шесть раз. Ранее Telegram-канал Shot сообщал, что врачи стабилизировали состояние Николая Дроздова, им удалось нивелировать опасность гипертонической болезни сердца и сосредоточиться на противоопухолевом лечении. Shot якобы сообщила супруга Дроздова, что она сопровождает его во время посещений дневного стационара. "Это же фейки, сейчас на фейках люди живут. Прекрасно (себя чувствую), сижу вот, зарядкой занимаюсь", - сказал Дроздов, добавив, что находится дома. По его словам, рассказы блогеров о том, что они едят и во что одеваются никому не интересны, а вот, когда они рассказывают о том, что "кто-то смертельно болен" или умер, то количество просмотров и комментариев увеличивается. "Я могу сказать, что за последние полгода шесть раз уже получал сообщения о том, что не на этом свете, а на том. Это вызвало бурю эмоций, писали спрашивали", - отметил Дроздов.
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николай дроздов, общество, россия, новости культуры, знаменитости
Николай Дроздов, Общество, Россия, Новости культуры, Шоубиз, Знаменитости
Дроздов опроверг фейки о проблемах со здоровьем

Дроздов сообщил, что чувствует себя прекрасно и находится дома

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкНиколай Дроздов
Николай Дроздов - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Николай Дроздов. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Телеведущий Николай Дроздов сообщил РИА Новости, что чувствует себя прекрасно и находится дома, отметив, что за последние полгода его "отправили на тот свет" уже шесть раз.
Ранее Telegram-канал Shot сообщал, что врачи стабилизировали состояние Николая Дроздова, им удалось нивелировать опасность гипертонической болезни сердца и сосредоточиться на противоопухолевом лечении. Shot якобы сообщила супруга Дроздова, что она сопровождает его во время посещений дневного стационара.
"Это же фейки, сейчас на фейках люди живут. Прекрасно (себя чувствую), сижу вот, зарядкой занимаюсь", - сказал Дроздов, добавив, что находится дома.
По его словам, рассказы блогеров о том, что они едят и во что одеваются никому не интересны, а вот, когда они рассказывают о том, что "кто-то смертельно болен" или умер, то количество просмотров и комментариев увеличивается.
"Я могу сказать, что за последние полгода шесть раз уже получал сообщения о том, что не на этом свете, а на том. Это вызвало бурю эмоций, писали спрашивали", - отметил Дроздов.
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