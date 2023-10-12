https://ria.ru/20231012/drony-1902220540.html

В Брянской области сбили два украинских дрона-камикадзе

В Брянской области сбили два украинских дрона-камикадзе - РИА Новости, 12.10.2023

В Брянской области сбили два украинских дрона-камикадзе

Сразу два украинских дрона-камикадзе удалось сбить в среду из стрелкового оружия возле пункта пропуска "Троебортное" в Севском районе Брянской области,... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T12:23

2023-10-12T12:23

2023-10-12T12:47

специальная военная операция на украине

брянская область

севский район

безопасность

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Сразу два украинских дрона-камикадзе удалось сбить в среду из стрелкового оружия возле пункта пропуска "Троебортное" в Севском районе Брянской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "В 14:40 мск среды поступило сообщение об уничтожении двух дронов-камикадзе из стрелкового оружия вблизи пункта пропуска "Троебортное", — отметил собеседник агентства.Он добавил, что информация о пострадавших и разрушениях не поступала.Накануне Минобороны сообщило об отражении двух атак с использованием дронов над территорией региона.Украинская армия постоянно атакует приграничные российские территории, наносит удары с БПЛА и устраивает диверсии. В Брянской области действует желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20231011/obstrel-1902082886.html

брянская область

севский район

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брянская область, севский район, безопасность