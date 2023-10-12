Рейтинг@Mail.ru
В Брянской области сбили два украинских дрона-камикадзе - РИА Новости, 12.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:23 12.10.2023 (обновлено: 12:47 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/drony-1902220540.html
В Брянской области сбили два украинских дрона-камикадзе
В Брянской области сбили два украинских дрона-камикадзе - РИА Новости, 12.10.2023
В Брянской области сбили два украинских дрона-камикадзе
Сразу два украинских дрона-камикадзе удалось сбить в среду из стрелкового оружия возле пункта пропуска "Троебортное" в Севском районе Брянской области,... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T12:23
2023-10-12T12:47
специальная военная операция на украине
брянская область
севский район
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873664333_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_12e4784685f7cf90cea81bb8a21ae0ca.jpg
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Сразу два украинских дрона-камикадзе удалось сбить в среду из стрелкового оружия возле пункта пропуска "Троебортное" в Севском районе Брянской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "В 14:40 мск среды поступило сообщение об уничтожении двух дронов-камикадзе из стрелкового оружия вблизи пункта пропуска "Троебортное", — отметил собеседник агентства.Он добавил, что информация о пострадавших и разрушениях не поступала.Накануне Минобороны сообщило об отражении двух атак с использованием дронов над территорией региона.Украинская армия постоянно атакует приграничные российские территории, наносит удары с БПЛА и устраивает диверсии. В Брянской области действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20231011/obstrel-1902082886.html
брянская область
севский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873664333_215:44:2887:2048_1920x0_80_0_0_f2154e1a0c9cf4cc634715f79dbdbd50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
брянская область, севский район, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Севский район, Безопасность
В Брянской области сбили два украинских дрона-камикадзе

В Брянской области из стрелкового оружия сбили два украинских дрона-камикадзе

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Сразу два украинских дрона-камикадзе удалось сбить в среду из стрелкового оружия возле пункта пропуска "Троебортное" в Севском районе Брянской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В 14:40 мск среды поступило сообщение об уничтожении двух дронов-камикадзе из стрелкового оружия вблизи пункта пропуска "Троебортное", — отметил собеседник агентства.
Он добавил, что информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
Накануне Минобороны сообщило об отражении двух атак с использованием дронов над территорией региона.
Украинская армия постоянно атакует приграничные российские территории, наносит удары с БПЛА и устраивает диверсии. В Брянской области действует желтый уровень террористической опасности.
Последствия обстрела поселка Суземка - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
В Брянской области после обстрела ВСУ пострадали четыре человека
Вчера, 17:31
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьСевский районБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала