https://ria.ru/20231012/drony-1902220540.html
В Брянской области сбили два украинских дрона-камикадзе
В Брянской области сбили два украинских дрона-камикадзе - РИА Новости, 12.10.2023
В Брянской области сбили два украинских дрона-камикадзе
Сразу два украинских дрона-камикадзе удалось сбить в среду из стрелкового оружия возле пункта пропуска "Троебортное" в Севском районе Брянской области,... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T12:23
2023-10-12T12:23
2023-10-12T12:47
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Сразу два украинских дрона-камикадзе удалось сбить в среду из стрелкового оружия возле пункта пропуска "Троебортное" в Севском районе Брянской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "В 14:40 мск среды поступило сообщение об уничтожении двух дронов-камикадзе из стрелкового оружия вблизи пункта пропуска "Троебортное", — отметил собеседник агентства.Он добавил, что информация о пострадавших и разрушениях не поступала.Накануне Минобороны сообщило об отражении двух атак с использованием дронов над территорией региона.Украинская армия постоянно атакует приграничные российские территории, наносит удары с БПЛА и устраивает диверсии. В Брянской области действует желтый уровень террористической опасности.
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брянская область, севский район, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Севский район, Безопасность
В Брянской области сбили два украинских дрона-камикадзе
В Брянской области из стрелкового оружия сбили два украинских дрона-камикадзе
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Сразу два украинских дрона-камикадзе удалось сбить в среду из стрелкового оружия возле пункта пропуска "Троебортное" в Севском районе Брянской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В 14:40 мск среды поступило сообщение об уничтожении двух дронов-камикадзе из стрелкового оружия вблизи пункта пропуска "Троебортное", — отметил собеседник агентства.
Он добавил, что информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
Накануне Минобороны сообщило об отражении двух атак с использованием дронов над территорией региона.
Украинская армия постоянно атакует приграничные российские территории, наносит удары с БПЛА и устраивает диверсии. В Брянской области действует желтый уровень террористической опасности.
В Брянской области после обстрела ВСУ пострадали четыре человека