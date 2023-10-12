https://ria.ru/20231012/draka-1902387231.html

Суд арестовал участника смертельной драки в центре Москвы

Суд арестовал участника смертельной драки в центре Москвы - РИА Новости, 12.10.2023

Суд арестовал участника смертельной драки в центре Москвы

Пресненский суд Москвы арестовал мужчину по делу о драке в центре столицы, в результате которой один человек погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T21:28

2023-10-12T21:28

2023-10-12T21:30

происшествия

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россия

кемеровская область

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Пресненский суд Москвы арестовал мужчину по делу о драке в центре столицы, в результате которой один человек погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кирилла Сорокина", - рассказал собеседник агентства. В пресс-службе столичного главка МВД РФ сообщали, что четыре человека подрались на Пресненской набережной, один из них скончался. По данным прокуратуры, конфликт между мужчинами произошел возле торгово-развлекательного центра. Позднее в СК РФ по Москве заявили, что задержан 20-летний молодой человек, подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего в центре Москвы. Подозреваемый - уроженец Кемеровской области, был ранее судим за грабеж и умышленное причинение легкого вреда здоровью.

https://ria.ru/20231009/draka-1901397503.html

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происшествия, москва, россия, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф)