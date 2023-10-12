Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал участника смертельной драки в центре Москвы - РИА Новости, 12.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:28 12.10.2023 (обновлено: 21:30 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/draka-1902387231.html
Суд арестовал участника смертельной драки в центре Москвы
Суд арестовал участника смертельной драки в центре Москвы - РИА Новости, 12.10.2023
Суд арестовал участника смертельной драки в центре Москвы
Пресненский суд Москвы арестовал мужчину по делу о драке в центре столицы, в результате которой один человек погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T21:28
2023-10-12T21:30
происшествия
москва
россия
кемеровская область
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_0:161:3072:1889_1920x0_80_0_0_e0c7ea92110a2807445b98d9327c9ce9.jpg
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Пресненский суд Москвы арестовал мужчину по делу о драке в центре столицы, в результате которой один человек погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кирилла Сорокина", - рассказал собеседник агентства. В пресс-службе столичного главка МВД РФ сообщали, что четыре человека подрались на Пресненской набережной, один из них скончался. По данным прокуратуры, конфликт между мужчинами произошел возле торгово-развлекательного центра. Позднее в СК РФ по Москве заявили, что задержан 20-летний молодой человек, подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего в центре Москвы. Подозреваемый - уроженец Кемеровской области, был ранее судим за грабеж и умышленное причинение легкого вреда здоровью.
https://ria.ru/20231009/draka-1901397503.html
москва
россия
кемеровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_f09d7a7cb9ea00ce709b55efcb50c297.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Кемеровская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд арестовал участника смертельной драки в центре Москвы

Суд арестовал мужчину после драки в центре Москвы, в которой погиб человек

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Пресненский суд Москвы арестовал мужчину по делу о драке в центре столицы, в результате которой один человек погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«
"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кирилла Сорокина", - рассказал собеседник агентства.
В пресс-службе столичного главка МВД РФ сообщали, что четыре человека подрались на Пресненской набережной, один из них скончался. По данным прокуратуры, конфликт между мужчинами произошел возле торгово-развлекательного центра. Позднее в СК РФ по Москве заявили, что задержан 20-летний молодой человек, подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего в центре Москвы. Подозреваемый - уроженец Кемеровской области, был ранее судим за грабеж и умышленное причинение легкого вреда здоровью.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
СК проверяет сообщение о массовой драке под Саратовом
9 октября, 08:41
 
ПроисшествияМоскваРоссияКемеровская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала