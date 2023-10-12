https://ria.ru/20231012/dolg-1902296433.html

Внешний долг России снизился на 14,1 процента с начала года

Внешний долг России снизился на 14,1 процента с начала года - РИА Новости, 12.10.2023

Внешний долг России снизился на 14,1 процента с начала года

Внешний долг РФ по состоянию на 1 октября составил 329,5 миллиарда долларов, снизившись с начала года на 54,1 миллиарда долларов, или на 14,1%, сообщает ЦБ РФ. РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T16:15

2023-10-12T16:15

2023-10-12T16:23

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центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Внешний долг РФ по состоянию на 1 октября составил 329,5 миллиарда долларов, снизившись с начала года на 54,1 миллиарда долларов, или на 14,1%, сообщает ЦБ РФ."По оценке Банка России, внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 октября 2023 года составил 329,5 миллиарда долларов США, снизившись с начала 2023 года на 54,1 миллиарда долларов США, или на 14,1%", - говорится в сообщении.

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экономика, россия, сша, центральный банк рф (цб рф)