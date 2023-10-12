https://ria.ru/20231012/devochka-1902377551.html
МВД раскрыло подробности задержания мужчины, надругавшегося над девочкой
МВД раскрыло подробности задержания мужчины, надругавшегося над девочкой - РИА Новости, 12.10.2023
МВД раскрыло подробности задержания мужчины, надругавшегося над девочкой
Полицейские нашли пропавшую в Нижнем Новгороде десятилетнюю девочку в диване у соседа, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T20:38
2023-10-12T20:38
2023-10-12T22:23
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 окт — РИА Новости. Полицейские нашли пропавшую в Нижнем Новгороде десятилетнюю девочку в диване у соседа, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону. "В одной из квартир оперуполномоченному Сормовского отдела полиции и общественнику Максиму Зеленову долго не открывали дверь, хотя слышно было, что в квартире кто-то есть. Добившись того, что хозяин впустил их в жилище, общественник и полицейский обнаружили девочку спрятанной под вещами в диване", — говорится в публикации. В среду в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что у нее пропала дочь. Она вышла из квартиры вечером в домашней одежде и не вернулась. Поисковые группы, к которым подключились волонтеры, осматривали прилегающие территории, лесополосу, проезжие части, гаражи, подвальные помещения и другие места возможного появления ребенка, часть проводила поквартирный обход.Девочку передали родителям, а ранее судимого 44-летнего безработного задержали.Следственный комитет возбудил уголовное дело о посягательстве на половую неприкосновенность несовершеннолетней.
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происшествия, нижний новгород, россия, нижегородская область
Происшествия, Нижний Новгород, Россия, Нижегородская область
МВД раскрыло подробности задержания мужчины, надругавшегося над девочкой
Нижегородские полицейские нашли пропавшую девочку в диване у соседа, он задержан
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 окт — РИА Новости.
Полицейские нашли пропавшую в Нижнем Новгороде десятилетнюю девочку в диване у соседа, сообщила пресс-служба
ГУ МВД России по региону.
«
"В одной из квартир оперуполномоченному Сормовского отдела полиции и общественнику Максиму Зеленову долго не открывали дверь, хотя слышно было, что в квартире кто-то есть. Добившись того, что хозяин впустил их в жилище, общественник и полицейский обнаружили девочку спрятанной под вещами в диване", — говорится в публикации.
В среду в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что у нее пропала дочь. Она вышла из квартиры вечером в домашней одежде и не вернулась. Поисковые группы, к которым подключились волонтеры, осматривали прилегающие территории, лесополосу, проезжие части, гаражи, подвальные помещения и другие места возможного появления ребенка, часть проводила поквартирный обход.
Девочку передали родителям, а ранее судимого 44-летнего безработного задержали.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о посягательстве на половую неприкосновенность несовершеннолетней.
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