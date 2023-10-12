https://ria.ru/20231012/destabilizatsiya-1902255659.html

Франция помогает США и Британии в дестабилизации ситуации, заявил Нарышкин

Франция помогает США и Британии в дестабилизации ситуации, заявил Нарышкин - РИА Новости, 12.10.2023

Франция помогает США и Британии в дестабилизации ситуации, заявил Нарышкин

Франция активно поддерживает США и Британию в дестабилизации обстановки в ключевых районах мира, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T14:22

2023-10-12T14:22

2023-10-12T14:39

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франция

сша

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россия

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Франция активно поддерживает США и Британию в дестабилизации обстановки в ключевых районах мира, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.В сообщении пресс-бюро по связям с общественностью и СМИ службы отмечается, что Нарышкин принял участие в проходившем в Баку 10-12 октября 53-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ."Основную ставку Вашингтон и Лондон делают на целенаправленную дестабилизацию обстановки в ключевых зонах и создание вокруг них подконтрольных англосаксам оперативно-тактических коалиций. В реализации этого деструктивного курса их активно поддерживает Париж, который крайне болезненно переживает потерю влияния на Черном континенте", - сказал он.

https://ria.ru/20230828/sovbez-1892722002.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, франция, сша, сергей нарышкин, россия