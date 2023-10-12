https://ria.ru/20231012/destabilizatsiya-1902255659.html
Франция помогает США и Британии в дестабилизации ситуации, заявил Нарышкин
Франция помогает США и Британии в дестабилизации ситуации, заявил Нарышкин - РИА Новости, 12.10.2023
Франция помогает США и Британии в дестабилизации ситуации, заявил Нарышкин
Франция активно поддерживает США и Британию в дестабилизации обстановки в ключевых районах мира, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T14:22
2023-10-12T14:22
2023-10-12T14:39
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Франция активно поддерживает США и Британию в дестабилизации обстановки в ключевых районах мира, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.В сообщении пресс-бюро по связям с общественностью и СМИ службы отмечается, что Нарышкин принял участие в проходившем в Баку 10-12 октября 53-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ."Основную ставку Вашингтон и Лондон делают на целенаправленную дестабилизацию обстановки в ключевых зонах и создание вокруг них подконтрольных англосаксам оперативно-тактических коалиций. В реализации этого деструктивного курса их активно поддерживает Париж, который крайне болезненно переживает потерю влияния на Черном континенте", - сказал он.
https://ria.ru/20230828/sovbez-1892722002.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, сша, сергей нарышкин, россия
В мире, Франция, США, Сергей Нарышкин, Россия
Франция помогает США и Британии в дестабилизации ситуации, заявил Нарышкин
Нарышкин: Франция активно поддерживает США и Британию в вопросах дестабилизации