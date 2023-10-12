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Франция помогает США и Британии в дестабилизации ситуации, заявил Нарышкин - РИА Новости, 12.10.2023
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14:22 12.10.2023 (обновлено: 14:39 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/destabilizatsiya-1902255659.html
Франция помогает США и Британии в дестабилизации ситуации, заявил Нарышкин
Франция помогает США и Британии в дестабилизации ситуации, заявил Нарышкин - РИА Новости, 12.10.2023
Франция помогает США и Британии в дестабилизации ситуации, заявил Нарышкин
Франция активно поддерживает США и Британию в дестабилизации обстановки в ключевых районах мира, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T14:22
2023-10-12T14:39
в мире
франция
сша
сергей нарышкин
россия
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Франция активно поддерживает США и Британию в дестабилизации обстановки в ключевых районах мира, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.В сообщении пресс-бюро по связям с общественностью и СМИ службы отмечается, что Нарышкин принял участие в проходившем в Баку 10-12 октября 53-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ."Основную ставку Вашингтон и Лондон делают на целенаправленную дестабилизацию обстановки в ключевых зонах и создание вокруг них подконтрольных англосаксам оперативно-тактических коалиций. В реализации этого деструктивного курса их активно поддерживает Париж, который крайне болезненно переживает потерю влияния на Черном континенте", - сказал он.
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в мире, франция, сша, сергей нарышкин, россия
В мире, Франция, США, Сергей Нарышкин, Россия
Франция помогает США и Британии в дестабилизации ситуации, заявил Нарышкин

Нарышкин: Франция активно поддерживает США и Британию в вопросах дестабилизации

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Франция активно поддерживает США и Британию в дестабилизации обстановки в ключевых районах мира, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
В сообщении пресс-бюро по связям с общественностью и СМИ службы отмечается, что Нарышкин принял участие в проходившем в Баку 10-12 октября 53-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ.
"Основную ставку Вашингтон и Лондон делают на целенаправленную дестабилизацию обстановки в ключевых зонах и создание вокруг них подконтрольных англосаксам оперативно-тактических коалиций. В реализации этого деструктивного курса их активно поддерживает Париж, который крайне болезненно переживает потерю влияния на Черном континенте", - сказал он.
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В миреФранцияСШАСергей НарышкинРоссия
 
 
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