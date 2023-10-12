https://ria.ru/20231012/delo-1902401320.html

На Украине завели дело против Арестовича*, утверждают в Раде

На Украине завели дело против Арестовича*, утверждают в Раде - РИА Новости, 13.10.2023

На Украине завели дело против Арестовича*, утверждают в Раде

Депутат украинского парламента Инна Совсун утверждает, что против бывшего советника офиса Зеленского Алексея Арестовича* на Украине завели уголовное дело по... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-12T23:25

2023-10-12T23:25

2023-10-13T09:03

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россия

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Депутат украинского парламента Инна Совсун утверждает, что против бывшего советника офиса Зеленского Алексея Арестовича* на Украине завели уголовное дело по статье "распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости". МВД РФ 3 октября объявило Арестовича* в розыск. "Помните, я подавала заявление в правоохранительные органы на Арестовича? Сегодня я получила ответ от полиции о начале досудебного расследования. Это означает, что теперь полиция обязана провести расследование. Также я имею ответ от генпрокурора, что дело передали в Киевскую городскую прокуратуру", — написала Совсун в своем Telegram-канале.Она уточнила, что дело заведено по статье "распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости". Ее санкция предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет. Депутат 28 сентября заявляла, что написала заявление в правоохранительные органы в связи с тем, что Арестович* якобы на одном из своих семинаров назвал женщин "существами", которых хочется "душить".* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20230913/arestovich-1896088090.html

https://ria.ru/20230925/mobilizatsiya-1898597082.html

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в мире, украина, россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)