https://ria.ru/20231012/delo-1902401320.html
На Украине завели дело против Арестовича*, утверждают в Раде
На Украине завели дело против Арестовича*, утверждают в Раде - РИА Новости, 13.10.2023
На Украине завели дело против Арестовича*, утверждают в Раде
Депутат украинского парламента Инна Совсун утверждает, что против бывшего советника офиса Зеленского Алексея Арестовича* на Украине завели уголовное дело по... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-12T23:25
2023-10-12T23:25
2023-10-13T09:03
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украина
россия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Депутат украинского парламента Инна Совсун утверждает, что против бывшего советника офиса Зеленского Алексея Арестовича* на Украине завели уголовное дело по статье "распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости". МВД РФ 3 октября объявило Арестовича* в розыск. "Помните, я подавала заявление в правоохранительные органы на Арестовича? Сегодня я получила ответ от полиции о начале досудебного расследования. Это означает, что теперь полиция обязана провести расследование. Также я имею ответ от генпрокурора, что дело передали в Киевскую городскую прокуратуру", — написала Совсун в своем Telegram-канале.Она уточнила, что дело заведено по статье "распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости". Ее санкция предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет. Депутат 28 сентября заявляла, что написала заявление в правоохранительные органы в связи с тем, что Арестович* якобы на одном из своих семинаров назвал женщин "существами", которых хочется "душить".* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20230913/arestovich-1896088090.html
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в мире, украина, россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
В мире, Украина, Россия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
На Украине завели дело против Арестовича*, утверждают в Раде
Депутат Рады Совсун: против Арестовича завели уголовное дело