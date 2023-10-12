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На Украине завели дело против Арестовича*, утверждают в Раде - РИА Новости, 13.10.2023
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23:25 12.10.2023 (обновлено: 09:03 13.10.2023)
https://ria.ru/20231012/delo-1902401320.html
На Украине завели дело против Арестовича*, утверждают в Раде
На Украине завели дело против Арестовича*, утверждают в Раде - РИА Новости, 13.10.2023
На Украине завели дело против Арестовича*, утверждают в Раде
Депутат украинского парламента Инна Совсун утверждает, что против бывшего советника офиса Зеленского Алексея Арестовича* на Украине завели уголовное дело по... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-12T23:25
2023-10-13T09:03
в мире
украина
россия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Депутат украинского парламента Инна Совсун утверждает, что против бывшего советника офиса Зеленского Алексея Арестовича* на Украине завели уголовное дело по статье "распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости". МВД РФ 3 октября объявило Арестовича* в розыск. &quot;Помните, я подавала заявление в правоохранительные органы на Арестовича? Сегодня я получила ответ от полиции о начале досудебного расследования. Это означает, что теперь полиция обязана провести расследование. Также я имею ответ от генпрокурора, что дело передали в Киевскую городскую прокуратуру&quot;, — написала Совсун в своем Telegram-канале.Она уточнила, что дело заведено по статье "распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости". Ее санкция предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет. Депутат 28 сентября заявляла, что написала заявление в правоохранительные органы в связи с тем, что Арестович* якобы на одном из своих семинаров назвал женщин "существами", которых хочется "душить".* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20230913/arestovich-1896088090.html
https://ria.ru/20230925/mobilizatsiya-1898597082.html
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в мире, украина, россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
В мире, Украина, Россия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
На Украине завели дело против Арестовича*, утверждают в Раде

Депутат Рады Совсун: против Арестовича завели уголовное дело

© Фото : alexey.arestovichАлексей Арестович
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© Фото : alexey.arestovich
Алексей Арестович. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Депутат украинского парламента Инна Совсун утверждает, что против бывшего советника офиса Зеленского Алексея Арестовича* на Украине завели уголовное дело по статье "распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости".
МВД РФ 3 октября объявило Арестовича* в розыск.
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
Алексей Арестович*: что известно о главном украинском пропагандисте
13 сентября, 14:37
«

"Помните, я подавала заявление в правоохранительные органы на Арестовича? Сегодня я получила ответ от полиции о начале досудебного расследования. Это означает, что теперь полиция обязана провести расследование. Также я имею ответ от генпрокурора, что дело передали в Киевскую городскую прокуратуру", — написала Совсун в своем Telegram-канале.

Она уточнила, что дело заведено по статье "распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости". Ее санкция предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет.
Депутат 28 сентября заявляла, что написала заявление в правоохранительные органы в связи с тем, что Арестович* якобы на одном из своих семинаров назвал женщин "существами", которых хочется "душить".
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
Мобилизация на Украине будет ужесточаться, считает Арестович*
25 сентября, 21:37
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
 
В миреУкраинаРоссияФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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