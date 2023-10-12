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Владелицу бренда Darvol обвинили в мошенничествах на 350 миллионов рублей - РИА Новости, 12.10.2023
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15:50 12.10.2023 (обновлено: 16:03 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/darvol-1902289683.html
Владелицу бренда Darvol обвинили в мошенничествах на 350 миллионов рублей
Владелицу бренда Darvol обвинили в мошенничествах на 350 миллионов рублей - РИА Новости, 12.10.2023
Владелицу бренда Darvol обвинили в мошенничествах на 350 миллионов рублей
Гендиректор ювелирной фирмы Дарья Спиридонова обвиняется в мошенничествах на сумму свыше 350 миллионов рублей, по делу проходят 19 потерпевших, сообщается в... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T15:50
2023-10-12T16:03
происшествия
россия
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Гендиректор ювелирной фирмы Дарья Спиридонова обвиняется в мошенничествах на сумму свыше 350 миллионов рублей, по делу проходят 19 потерпевших, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.В феврале в Telegram-каналах московских судов общей юрисдикции и столичной прокуратуры сообщалось, что Хамовнический районный суд Москвы отправил под домашний арест владелицу ювелирного бренда Darvol Дарью Спиридонову, обвиняемую в мошенничествах на 191 миллион рублей.Как отмечается в релизе прокуратуры об утверждении обвинительного заключения, Спиридонова "под предлогом извлечения прибыли от сделок с драгоценными камнями и ювелирными изделиями получила от 19 потерпевших денежные средства в сумме более 350 млн рублей", но "взятые на себя обязательства не выполнила, денежные средства не вернула"."В прокуратуре Центрального административного округа утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Дарьи Спиридоновой. Ей предъявлено обвинение в совершении 19 преступлений, предусмотренных частью 3, 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном и особо крупном размерах)", - говорится в сообщении.По информации из открытых источников, ювелирный дом Darvol производит украшения по индивидуальному заказу. Самый дорогой товар в ассортименте компании - кольцо из белого золота за 90 тысяч долларов, следует из паблика бренда в соцсети "ВКонтакте". При этом сайт компании сейчас недоступен.Согласно сервису "Яндекс Карты", у бренда есть свой магазин в центре Москвы, но он больше не работает. В комментариях к описанию магазина встречаются и негативные отзывы. В частности, некоторые пользователи жалуются на задержки в производстве ювелирных украшений и отсутствие обратной связи от представителей магазина после возникших накладок.
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60
353
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происшествия, россия
Происшествия, Россия
Владелицу бренда Darvol обвинили в мошенничествах на 350 миллионов рублей

По делу владелицы ювелирного бренда Darvol Спиридоновой проходят 19 потерпевших

© РИА НовостиМашина прокуратуры
Машина прокуратуры - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости
Машина прокуратуры. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Гендиректор ювелирной фирмы Дарья Спиридонова обвиняется в мошенничествах на сумму свыше 350 миллионов рублей, по делу проходят 19 потерпевших, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.
В феврале в Telegram-каналах московских судов общей юрисдикции и столичной прокуратуры сообщалось, что Хамовнический районный суд Москвы отправил под домашний арест владелицу ювелирного бренда Darvol Дарью Спиридонову, обвиняемую в мошенничествах на 191 миллион рублей.
Как отмечается в релизе прокуратуры об утверждении обвинительного заключения, Спиридонова "под предлогом извлечения прибыли от сделок с драгоценными камнями и ювелирными изделиями получила от 19 потерпевших денежные средства в сумме более 350 млн рублей", но "взятые на себя обязательства не выполнила, денежные средства не вернула".
«
"В прокуратуре Центрального административного округа утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Дарьи Спиридоновой. Ей предъявлено обвинение в совершении 19 преступлений, предусмотренных частью 3, 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном и особо крупном размерах)", - говорится в сообщении.
По информации из открытых источников, ювелирный дом Darvol производит украшения по индивидуальному заказу. Самый дорогой товар в ассортименте компании - кольцо из белого золота за 90 тысяч долларов, следует из паблика бренда в соцсети "ВКонтакте". При этом сайт компании сейчас недоступен.
Согласно сервису "Яндекс Карты", у бренда есть свой магазин в центре Москвы, но он больше не работает. В комментариях к описанию магазина встречаются и негативные отзывы. В частности, некоторые пользователи жалуются на задержки в производстве ювелирных украшений и отсутствие обратной связи от представителей магазина после возникших накладок.
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