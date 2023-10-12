https://ria.ru/20231012/chekhiya-1902251508.html

Посольство в Праге заявило, что Чехия не слышит российские аргументы

Посольство в Праге заявило, что Чехия не слышит российские аргументы - РИА Новости, 12.10.2023

Посольство в Праге заявило, что Чехия не слышит российские аргументы

Чешские партнеры не желают выслушивать российские аргументы, говорится в комментарии посольства РФ в Праге в связи с вызовом в четверг посла РФ Александра... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T14:09

2023-10-12T14:09

2023-10-12T14:09

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александр змеевский

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ПРАГА, 12 окт – РИА Новости. Чешские партнеры не желают выслушивать российские аргументы, говорится в комментарии посольства РФ в Праге в связи с вызовом в четверг посла РФ Александра Змеевского в МИД Чехии. "В четверг, 12 октября 2023 года, посол России в Чехии Александр Змеевский был вызван в МИД Чехии для беседы с заместителем министра иностранных дел Яном Марианом. Чешская сторона озвучила известный западный набор претензий и требований к Москве в контексте специальной военной операции на Украине, подчеркнув полную поддержку Прагой киевского режима", - говорится в комментарии посольства РФ. Отмечается, что российская сторона "решительно отвергла необоснованные обвинения в адрес России и ее вооруженных сил". "Диалога, однако, не получилось – чешские партнеры в очередной раз продемонстрировали нежелание выслушивать наши аргументы и, тем более, вести дискуссию", - отметили в российском посольстве.

https://ria.ru/20231006/posol-1900975511.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, чехия, александр змеевский