https://ria.ru/20231012/chekhiya-1902251508.html
Посольство в Праге заявило, что Чехия не слышит российские аргументы
Посольство в Праге заявило, что Чехия не слышит российские аргументы - РИА Новости, 12.10.2023
Посольство в Праге заявило, что Чехия не слышит российские аргументы
Чешские партнеры не желают выслушивать российские аргументы, говорится в комментарии посольства РФ в Праге в связи с вызовом в четверг посла РФ Александра... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T14:09
2023-10-12T14:09
2023-10-12T14:09
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ПРАГА, 12 окт – РИА Новости. Чешские партнеры не желают выслушивать российские аргументы, говорится в комментарии посольства РФ в Праге в связи с вызовом в четверг посла РФ Александра Змеевского в МИД Чехии. "В четверг, 12 октября 2023 года, посол России в Чехии Александр Змеевский был вызван в МИД Чехии для беседы с заместителем министра иностранных дел Яном Марианом. Чешская сторона озвучила известный западный набор претензий и требований к Москве в контексте специальной военной операции на Украине, подчеркнув полную поддержку Прагой киевского режима", - говорится в комментарии посольства РФ. Отмечается, что российская сторона "решительно отвергла необоснованные обвинения в адрес России и ее вооруженных сил". "Диалога, однако, не получилось – чешские партнеры в очередной раз продемонстрировали нежелание выслушивать наши аргументы и, тем более, вести дискуссию", - отметили в российском посольстве.
https://ria.ru/20231006/posol-1900975511.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, чехия, александр змеевский
В мире, Россия, Чехия, Александр Змеевский
Посольство в Праге заявило, что Чехия не слышит российские аргументы
Посольство в Праге: чешские партнеры не желают выслушивать аргументы России
ПРАГА, 12 окт – РИА Новости. Чешские партнеры не желают выслушивать российские аргументы, говорится в комментарии посольства РФ в Праге в связи с вызовом в четверг посла РФ Александра Змеевского в МИД Чехии.
"В четверг, 12 октября 2023 года, посол России в Чехии Александр Змеевский был вызван в МИД Чехии для беседы с заместителем министра иностранных дел Яном Марианом. Чешская сторона озвучила известный западный набор претензий и требований к Москве
в контексте специальной военной операции на Украине
, подчеркнув полную поддержку Прагой киевского режима", - говорится в комментарии посольства РФ.
Отмечается, что российская сторона "решительно отвергла необоснованные обвинения в адрес России и ее вооруженных сил". "Диалога, однако, не получилось – чешские партнеры в очередной раз продемонстрировали нежелание выслушивать наши аргументы и, тем более, вести дискуссию", - отметили в российском посольстве.
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