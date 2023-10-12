https://ria.ru/20231012/chekhiya-1902216222.html

Посла России вызвали в МИД Чехии

Посла России вызвали в МИД Чехии - РИА Новости, 12.10.2023

Посла России вызвали в МИД Чехии

Посол России в Праге Александр Змеевский приглашен в четверг в МИД Чехии, сообщило агентство ЧТК со ссылкой на дипведомство. РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T12:06

2023-10-12T12:06

2023-10-12T12:09

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ПРАГА 12 окт – РИА Новости. Посол России в Праге Александр Змеевский приглашен в четверг в МИД Чехии, сообщило агентство ЧТК со ссылкой на дипведомство. "Глава МИД Ян Липавский принял решение посредством (своего) заместителя о вызове посла РФ", - говорится в сообщении, где указывается, что это связано с российским ударом по украинскому населенному пункту Гроза. Получить подтверждение данного сообщения от посольства РФ в Праге РИА Новости пока не удалось. В минувшую пятницу МИД Австрии сообщил о вызове российского посла в Вене Дмитрия Любинского в связи с ситуацией в Харьковской области. Любинский выразил австрийской стороне недоумение фактом его срочного вызова на основе лишь голословных обвинений Киева в адрес российской стороны. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

https://ria.ru/20231006/ukraina-1900928393.html

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чехия

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Кирилл Волков

в мире, россия, чехия, александр змеевский, украина, ситуация в днр и лнр