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Посла России вызвали в МИД Чехии - РИА Новости, 12.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:06 12.10.2023 (обновлено: 12:09 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/chekhiya-1902216222.html
Посла России вызвали в МИД Чехии
Посла России вызвали в МИД Чехии - РИА Новости, 12.10.2023
Посла России вызвали в МИД Чехии
Посол России в Праге Александр Змеевский приглашен в четверг в МИД Чехии, сообщило агентство ЧТК со ссылкой на дипведомство. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T12:06
2023-10-12T12:09
специальная военная операция на украине
в мире
россия
чехия
александр змеевский
украина
ситуация в днр и лнр
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ПРАГА 12 окт – РИА Новости. Посол России в Праге Александр Змеевский приглашен в четверг в МИД Чехии, сообщило агентство ЧТК со ссылкой на дипведомство. "Глава МИД Ян Липавский принял решение посредством (своего) заместителя о вызове посла РФ", - говорится в сообщении, где указывается, что это связано с российским ударом по украинскому населенному пункту Гроза. Получить подтверждение данного сообщения от посольства РФ в Праге РИА Новости пока не удалось. В минувшую пятницу МИД Австрии сообщил о вызове российского посла в Вене Дмитрия Любинского в связи с ситуацией в Харьковской области. Любинский выразил австрийской стороне недоумение фактом его срочного вызова на основе лишь голословных обвинений Киева в адрес российской стороны. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
https://ria.ru/20231006/ukraina-1900928393.html
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в мире, россия, чехия, александр змеевский, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Чехия, Александр Змеевский, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Посла России вызвали в МИД Чехии

МИД Чехии пригласил российского посла из-за якобы ударов России по селу Гроза

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкКарлов мост в Праге
Карлов мост в Праге - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Карлов мост в Праге. Архивное фото
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ПРАГА 12 окт – РИА Новости. Посол России в Праге Александр Змеевский приглашен в четверг в МИД Чехии, сообщило агентство ЧТК со ссылкой на дипведомство.
"Глава МИД Ян Липавский принял решение посредством (своего) заместителя о вызове посла РФ", - говорится в сообщении, где указывается, что это связано с российским ударом по украинскому населенному пункту Гроза. Получить подтверждение данного сообщения от посольства РФ в Праге РИА Новости пока не удалось.
В минувшую пятницу МИД Австрии сообщил о вызове российского посла в Вене Дмитрия Любинского в связи с ситуацией в Харьковской области. Любинский выразил австрийской стороне недоумение фактом его срочного вызова на основе лишь голословных обвинений Киева в адрес российской стороны.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
Москва-река и Кремль - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
В Кремле прокомментировали сообщения о якобы гибели людей в селе Гроза
6 октября, 13:22
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЧехияАлександр ЗмеевскийУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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