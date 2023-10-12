https://ria.ru/20231012/chekhiya-1902216222.html
Посла России вызвали в МИД Чехии
Посла России вызвали в МИД Чехии - РИА Новости, 12.10.2023
Посла России вызвали в МИД Чехии
Посол России в Праге Александр Змеевский приглашен в четверг в МИД Чехии, сообщило агентство ЧТК со ссылкой на дипведомство. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T12:06
2023-10-12T12:06
2023-10-12T12:09
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ПРАГА 12 окт – РИА Новости. Посол России в Праге Александр Змеевский приглашен в четверг в МИД Чехии, сообщило агентство ЧТК со ссылкой на дипведомство. "Глава МИД Ян Липавский принял решение посредством (своего) заместителя о вызове посла РФ", - говорится в сообщении, где указывается, что это связано с российским ударом по украинскому населенному пункту Гроза. Получить подтверждение данного сообщения от посольства РФ в Праге РИА Новости пока не удалось. В минувшую пятницу МИД Австрии сообщил о вызове российского посла в Вене Дмитрия Любинского в связи с ситуацией в Харьковской области. Любинский выразил австрийской стороне недоумение фактом его срочного вызова на основе лишь голословных обвинений Киева в адрес российской стороны. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
https://ria.ru/20231006/ukraina-1900928393.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, чехия, александр змеевский, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Чехия, Александр Змеевский, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Посла России вызвали в МИД Чехии
МИД Чехии пригласил российского посла из-за якобы ударов России по селу Гроза