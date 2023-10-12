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"Надвигается буря": австрийский полковник предупредил Украину - РИА Новости, 12.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:01 12.10.2023 (обновлено: 01:02 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/burya-1902149341.html
"Надвигается буря": австрийский полковник предупредил Украину
"Надвигается буря": австрийский полковник предупредил Украину - РИА Новости, 12.10.2023
"Надвигается буря": австрийский полковник предупредил Украину
Россия начала на Украине вторую стратегическую воздушную кампанию, все признаки указывают на то, что "надвигается буря", заявил в беседе с телеканалом N-TV... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T01:01
2023-10-12T01:02
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
маркус райснер
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Россия начала на Украине вторую стратегическую воздушную кампанию, все признаки указывают на то, что "надвигается буря", заявил в беседе с телеканалом N-TV полковник австрийских Вооруженных сил Маркус Райснер.Как утверждает офицер, российские войска "уже начинают проводить вторую стратегическую воздушную кампанию против Украины". "На данный момент мы уже наблюдаем значительное количество беспилотников типа "Герань" — чуть более 500 единиц. А это количество, которые не наблюдались в предыдущие месяцы", - заявил он.Также уже участились удары крылатыми ракетами, добавил полковник.По его мнению, это говорит о том, что нынешняя зима может быть "особенно суровой". "Тем более что российским войскам в прошлом неоднократно удавалось выводить из строя украинскую ПВО, они делают это и сейчас &lt;…&gt; На мой взгляд, все признаки указывают на то, что надвигается буря", - заключил Райснер.Удары по украинской инфраструктуре российские войска начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231011/trevoga-1902137682.html
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в мире, украина, россия, маркус райснер
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Маркус Райснер
"Надвигается буря": австрийский полковник предупредил Украину

Полковник Райснер: РФ начала на Украине вторую стратегическую воздушную кампанию

© Фото : Андрей Небитов/TelegramОбъекты инфраструктуры повреждены в Киевской области
Объекты инфраструктуры повреждены в Киевской области - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© Фото : Андрей Небитов/Telegram
Объекты инфраструктуры повреждены в Киевской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Россия начала на Украине вторую стратегическую воздушную кампанию, все признаки указывают на то, что "надвигается буря", заявил в беседе с телеканалом N-TV полковник австрийских Вооруженных сил Маркус Райснер.
Как утверждает офицер, российские войска "уже начинают проводить вторую стратегическую воздушную кампанию против Украины". "На данный момент мы уже наблюдаем значительное количество беспилотников типа "Герань" — чуть более 500 единиц. А это количество, которые не наблюдались в предыдущие месяцы", - заявил он.
Также уже участились удары крылатыми ракетами, добавил полковник.
По его мнению, это говорит о том, что нынешняя зима может быть "особенно суровой". "Тем более что российским войскам в прошлом неоднократно удавалось выводить из строя украинскую ПВО, они делают это и сейчас <…> На мой взгляд, все признаки указывают на то, что надвигается буря", - заключил Райснер.
Удары по украинской инфраструктуре российские войска начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью укрытие в одном из украинских городов - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
В трех украинских областях объявили воздушную тревогу
Вчера, 22:10
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияМаркус Райснер
 
 
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