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"Надвигается буря": австрийский полковник предупредил Украину
"Надвигается буря": австрийский полковник предупредил Украину - РИА Новости, 12.10.2023
"Надвигается буря": австрийский полковник предупредил Украину
Россия начала на Украине вторую стратегическую воздушную кампанию, все признаки указывают на то, что "надвигается буря", заявил в беседе с телеканалом N-TV... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T01:01
2023-10-12T01:01
2023-10-12T01:02
специальная военная операция на украине
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украина
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Россия начала на Украине вторую стратегическую воздушную кампанию, все признаки указывают на то, что "надвигается буря", заявил в беседе с телеканалом N-TV полковник австрийских Вооруженных сил Маркус Райснер.Как утверждает офицер, российские войска "уже начинают проводить вторую стратегическую воздушную кампанию против Украины". "На данный момент мы уже наблюдаем значительное количество беспилотников типа "Герань" — чуть более 500 единиц. А это количество, которые не наблюдались в предыдущие месяцы", - заявил он.Также уже участились удары крылатыми ракетами, добавил полковник.По его мнению, это говорит о том, что нынешняя зима может быть "особенно суровой". "Тем более что российским войскам в прошлом неоднократно удавалось выводить из строя украинскую ПВО, они делают это и сейчас <…> На мой взгляд, все признаки указывают на то, что надвигается буря", - заключил Райснер.Удары по украинской инфраструктуре российские войска начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, украина, россия, маркус райснер
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Маркус Райснер
"Надвигается буря": австрийский полковник предупредил Украину
Полковник Райснер: РФ начала на Украине вторую стратегическую воздушную кампанию