https://ria.ru/20231012/boepripasy-1902194938.html

Израиль запросил у Германии боеприпасы для кораблей

Израиль запросил у Германии боеприпасы для кораблей - РИА Новости, 12.10.2023

Израиль запросил у Германии боеприпасы для кораблей

Израиль на фоне атак ХАМАС запросил у Германии поставку боеприпасов для своих кораблей, сообщил министр обороны Германии Борис Писториус в преддверии второго... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T10:31

2023-10-12T10:31

2023-10-12T10:31

борис писториус

хамас

израиль

в мире

германия

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БЕРЛИН, 12 окт - РИА Новости. Израиль на фоне атак ХАМАС запросил у Германии поставку боеприпасов для своих кораблей, сообщил министр обороны Германии Борис Писториус в преддверии второго заседания глав Минобороны стран НАТО в Брюсселе. "Мы поставим два боевых БПЛА по запросу Израиля. Также поступили первые запросы на поставку боеприпасов для кораблей", - заявил Писториус. Он уточнил, что в первом случае речь идёт об израильских БПЛА Heron. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой. В настоящее время наносятся авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора Газа. Погибшими в Израиле числятся четверо россиян, шестеро пропали без вести. Также пропали десятки граждан других стран, в заложниках у ХАМАС находятся граждане Австрии, КНР, Мексики и Франции. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава политбюро движения Исмаил Хания заявил, что никаких переговоров об израильских пленных до завершения операции ХАМАС не будет. Глава израильского минобороны Йоав Галлант ранее заявил о полной блокаде сектора Газа и назвал противников "человекоподобными животными", израильский министр энергетики Исраэль Кац в свою очередь сообщил, что поручил немедленно перекрыть подачу в анклав воды. Во вторник вечером лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого подчеркнули, что долгосрочное мирное урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Вершинин во вторник заявил, что Россия выступает за возобновление работы "ближневосточного квартета" (Россия, США, ЕС и ООН) по урегулированию арабо-израильского конфликта, но этому противится Вашингтон. США на фоне эскалации конфликта направили в восточную часть Средиземного моря авианосец "Джеральд Форд". Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободит окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231007/voyna-1901160389.html

https://ria.ru/20231012/unichtozhenie-1902123586.html

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борис писториус, хамас, израиль, в мире, германия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году