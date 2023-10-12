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Израиль запросил у Германии боеприпасы для кораблей - РИА Новости, 12.10.2023
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10:31 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/boepripasy-1902194938.html
Израиль запросил у Германии боеприпасы для кораблей
Израиль запросил у Германии боеприпасы для кораблей - РИА Новости, 12.10.2023
Израиль запросил у Германии боеприпасы для кораблей
Израиль на фоне атак ХАМАС запросил у Германии поставку боеприпасов для своих кораблей, сообщил министр обороны Германии Борис Писториус в преддверии второго... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T10:31
2023-10-12T10:31
борис писториус
хамас
израиль
в мире
германия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БЕРЛИН, 12 окт - РИА Новости. Израиль на фоне атак ХАМАС запросил у Германии поставку боеприпасов для своих кораблей, сообщил министр обороны Германии Борис Писториус в преддверии второго заседания глав Минобороны стран НАТО в Брюсселе. "Мы поставим два боевых БПЛА по запросу Израиля. Также поступили первые запросы на поставку боеприпасов для кораблей", - заявил Писториус. Он уточнил, что в первом случае речь идёт об израильских БПЛА Heron. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой. В настоящее время наносятся авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора Газа. Погибшими в Израиле числятся четверо россиян, шестеро пропали без вести. Также пропали десятки граждан других стран, в заложниках у ХАМАС находятся граждане Австрии, КНР, Мексики и Франции. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава политбюро движения Исмаил Хания заявил, что никаких переговоров об израильских пленных до завершения операции ХАМАС не будет. Глава израильского минобороны Йоав Галлант ранее заявил о полной блокаде сектора Газа и назвал противников "человекоподобными животными", израильский министр энергетики Исраэль Кац в свою очередь сообщил, что поручил немедленно перекрыть подачу в анклав воды. Во вторник вечером лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого подчеркнули, что долгосрочное мирное урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Вершинин во вторник заявил, что Россия выступает за возобновление работы "ближневосточного квартета" (Россия, США, ЕС и ООН) по урегулированию арабо-израильского конфликта, но этому противится Вашингтон. США на фоне эскалации конфликта направили в восточную часть Средиземного моря авианосец "Джеральд Форд". Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободит окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231007/voyna-1901160389.html
https://ria.ru/20231012/unichtozhenie-1902123586.html
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борис писториус, хамас, израиль, в мире, германия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Борис Писториус, Хамас, Израиль, В мире, Германия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль запросил у Германии боеприпасы для кораблей

Глава Минобороны Писториус: Израиль запросил у Германии боеприпасы для кораблей

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные
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БЕРЛИН, 12 окт - РИА Новости. Израиль на фоне атак ХАМАС запросил у Германии поставку боеприпасов для своих кораблей, сообщил министр обороны Германии Борис Писториус в преддверии второго заседания глав Минобороны стран НАТО в Брюсселе.
«
"Мы поставим два боевых БПЛА по запросу Израиля. Также поступили первые запросы на поставку боеприпасов для кораблей", - заявил Писториус. Он уточнил, что в первом случае речь идёт об израильских БПЛА Heron.
Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
Останется только один. Чем закончится война между Палестиной и Израилем
7 октября, 15:26
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой. В настоящее время наносятся авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора Газа.
Погибшими в Израиле числятся четверо россиян, шестеро пропали без вести. Также пропали десятки граждан других стран, в заложниках у ХАМАС находятся граждане Австрии, КНР, Мексики и Франции. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава политбюро движения Исмаил Хания заявил, что никаких переговоров об израильских пленных до завершения операции ХАМАС не будет.
Флаги США и Израиля в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
США толкают Израиль к уничтожению
08:00
Глава израильского минобороны Йоав Галлант ранее заявил о полной блокаде сектора Газа и назвал противников "человекоподобными животными", израильский министр энергетики Исраэль Кац в свою очередь сообщил, что поручил немедленно перекрыть подачу в анклав воды. Во вторник вечером лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого подчеркнули, что долгосрочное мирное урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Вершинин во вторник заявил, что Россия выступает за возобновление работы "ближневосточного квартета" (Россия, США, ЕС и ООН) по урегулированию арабо-израильского конфликта, но этому противится Вашингтон. США на фоне эскалации конфликта направили в восточную часть Средиземного моря авианосец "Джеральд Форд".
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободит окончательно палестинские территории.
 
Борис ПисториусХамасИзраильВ миреГерманияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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