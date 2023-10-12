https://ria.ru/20231012/blinken-1902190895.html

СМИ сообщили о прибытии Блинкена в Израиль

СМИ сообщили о прибытии Блинкена в Израиль - РИА Новости, 12.10.2023

СМИ сообщили о прибытии Блинкена в Израиль

Госсекретарь США Энтони Блинкен приземлился в Израиле. РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T10:11

2023-10-12T10:11

2023-10-12T10:32

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

энтони блинкен

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902195172_0:0:2481:1395_1920x0_80_0_0_add20b4df3bf8e4b12c1f8e75762abb4.jpg

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен приземлился в Израиле.Ранее израильское издание Haaretz сообщало, что в четверг в страну, как ожидается, прибудет Блинкен."Блинкен приземлился в Израиле", - говорится в сообщении агентства Рейтер, которое ссылается на очевидца.

https://ria.ru/20231012/unichtozhenie-1902123586.html

израиль

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, энтони блинкен, сша