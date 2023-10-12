https://ria.ru/20231012/blinken-1902190895.html
СМИ сообщили о прибытии Блинкена в Израиль
СМИ сообщили о прибытии Блинкена в Израиль - РИА Новости, 12.10.2023
СМИ сообщили о прибытии Блинкена в Израиль
Госсекретарь США Энтони Блинкен приземлился в Израиле. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T10:11
2023-10-12T10:11
2023-10-12T10:32
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
энтони блинкен
сша
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен приземлился в Израиле.Ранее израильское издание Haaretz сообщало, что в четверг в страну, как ожидается, прибудет Блинкен."Блинкен приземлился в Израиле", - говорится в сообщении агентства Рейтер, которое ссылается на очевидца.
https://ria.ru/20231012/unichtozhenie-1902123586.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, энтони блинкен, сша
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Энтони Блинкен, США
СМИ сообщили о прибытии Блинкена в Израиль
Reuters: самолет Блинкена приземлился в Израиле
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен приземлился в Израиле.
Ранее израильское издание Haaretz сообщало, что в четверг в страну, как ожидается, прибудет Блинкен.
"Блинкен приземлился в Израиле", - говорится в сообщении агентства Рейтер, которое ссылается на очевидца.
США толкают Израиль к уничтожению