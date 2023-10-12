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СМИ сообщили о прибытии Блинкена в Израиль - РИА Новости, 12.10.2023
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10:11 12.10.2023 (обновлено: 10:32 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/blinken-1902190895.html
СМИ сообщили о прибытии Блинкена в Израиль
СМИ сообщили о прибытии Блинкена в Израиль - РИА Новости, 12.10.2023
СМИ сообщили о прибытии Блинкена в Израиль
Госсекретарь США Энтони Блинкен приземлился в Израиле. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T10:11
2023-10-12T10:32
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
энтони блинкен
сша
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен приземлился в Израиле.Ранее израильское издание Haaretz сообщало, что в четверг в страну, как ожидается, прибудет Блинкен."Блинкен приземлился в Израиле", - говорится в сообщении агентства Рейтер, которое ссылается на очевидца.
https://ria.ru/20231012/unichtozhenie-1902123586.html
израиль
сша
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, энтони блинкен, сша
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Энтони Блинкен, США
СМИ сообщили о прибытии Блинкена в Израиль

Reuters: самолет Блинкена приземлился в Израиле

© AP Photo / Jacquelyn MartinГоссекретарь США Энтони Блинкен в аэропорту Бен Гурион в Тель-Авиве. 12 октября 2023
Госсекретарь США Энтони Блинкен в аэропорту Бен Гурион в Тель-Авиве. 12 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Госсекретарь США Энтони Блинкен в аэропорту Бен Гурион в Тель-Авиве. 12 октября 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен приземлился в Израиле.
Ранее израильское издание Haaretz сообщало, что в четверг в страну, как ожидается, прибудет Блинкен.
"Блинкен приземлился в Израиле", - говорится в сообщении агентства Рейтер, которое ссылается на очевидца.
Флаги США и Израиля в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
США толкают Израиль к уничтожению
08:00
 
В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуЭнтони БлинкенСША
 
 
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