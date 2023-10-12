https://ria.ru/20231012/biber-1902229999.html

"Оторван от реальности": Джастин Бибер поддержал Израиль кадрами из Газы

"Оторван от реальности": Джастин Бибер поддержал Израиль кадрами из Газы - РИА Новости, 12.10.2023

"Оторван от реальности": Джастин Бибер поддержал Израиль кадрами из Газы

Канадский певец Джастин Бибер неудачно поддержал Израиль на своей странице в Instagram*, чем вызвал волну недовольства в Сети, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T13:18

2023-10-12T13:18

2023-10-12T13:32

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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Канадский певец Джастин Бибер неудачно поддержал Израиль на своей странице в Instagram*, чем вызвал волну недовольства в Сети, сообщает Daily Mail. "Молюсь из Израиль", – написал музыкант на черно-белом фото с разрушенными зданиями Сектора Газа.Заметив неточность, исполнитель хита "Yummy" тут же удалил публикацию и заменил ее на более нейтральную: тот же текст Бибер использовал на подложке зеленого цвета.Однако ошибка не осталась незамеченной. В Сети пользователи стали критиковать Джастина Бибера за то, что он решил высказаться по теме, в которой, по их мнению, ничего не понимает. "Знаменитости настолько оторваны от реальности, что от этого становится не по себе", "Еще один пример того, как знаменитости абсолютно ничего не знают и репостят первое, что видят", "Просто неловко. Если вы не знаете, о чем говорите, то вообще не говорите", – возмутились комментаторы.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе.Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231009/madonna-1901556689.html

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новости шоу-бизнеса, джастин бибер, израиль, знаменитости, россия, палестина