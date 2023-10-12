https://ria.ru/20231012/biber-1902229999.html
"Оторван от реальности": Джастин Бибер поддержал Израиль кадрами из Газы
"Оторван от реальности": Джастин Бибер поддержал Израиль кадрами из Газы - РИА Новости, 12.10.2023
"Оторван от реальности": Джастин Бибер поддержал Израиль кадрами из Газы
Канадский певец Джастин Бибер неудачно поддержал Израиль на своей странице в Instagram*, чем вызвал волну недовольства в Сети, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T13:18
2023-10-12T13:18
2023-10-12T13:32
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Канадский певец Джастин Бибер неудачно поддержал Израиль на своей странице в Instagram*, чем вызвал волну недовольства в Сети, сообщает Daily Mail. "Молюсь из Израиль", – написал музыкант на черно-белом фото с разрушенными зданиями Сектора Газа.Заметив неточность, исполнитель хита "Yummy" тут же удалил публикацию и заменил ее на более нейтральную: тот же текст Бибер использовал на подложке зеленого цвета.Однако ошибка не осталась незамеченной. В Сети пользователи стали критиковать Джастина Бибера за то, что он решил высказаться по теме, в которой, по их мнению, ничего не понимает. "Знаменитости настолько оторваны от реальности, что от этого становится не по себе", "Еще один пример того, как знаменитости абсолютно ничего не знают и репостят первое, что видят", "Просто неловко. Если вы не знаете, о чем говорите, то вообще не говорите", – возмутились комментаторы.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе.Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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новости шоу-бизнеса, джастин бибер, израиль, знаменитости, россия, палестина
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Джастин Бибер, Израиль, Знаменитости, Россия, Палестина
"Оторван от реальности": Джастин Бибер поддержал Израиль кадрами из Газы
Джастин Бибер "поддержал" Израиль, разместив кадры разрушенного сектора Газа
МОСКВА, 12 окт – РИА Новости.
Канадский певец Джастин Бибер неудачно поддержал Израиль на своей странице в Instagram*, чем вызвал волну недовольства в Сети, сообщает
Daily Mail.
«
"Молюсь из Израиль", – написал музыкант на черно-белом фото с разрушенными зданиями Сектора Газа.
Заметив неточность, исполнитель хита "Yummy" тут же удалил публикацию и заменил ее на более нейтральную: тот же текст Бибер использовал на подложке зеленого цвета.
Однако ошибка не осталась незамеченной. В Сети пользователи стали критиковать Джастина Бибера за то, что он решил высказаться по теме, в которой, по их мнению, ничего не понимает.
«
"Знаменитости настолько оторваны от реальности, что от этого становится не по себе", "Еще один пример того, как знаменитости абсолютно ничего не знают и репостят первое, что видят", "Просто неловко. Если вы не знаете, о чем говорите, то вообще не говорите", – возмутились комментаторы.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе.
Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Мадонна отреагировала на конфликт в Израиле