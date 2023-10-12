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Над Брянской и Белгородской областями сбили два беспилотника ВСУ
Над Брянской и Белгородской областями сбили два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 12.10.2023
Над Брянской и Белгородской областями сбили два беспилотника ВСУ
Средства российской ПВО уничтожили два беспилотника Украины над Брянской и Белгородской областями, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T23:25
2023-10-12T23:25
2023-10-12T23:25
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Средства российской ПВО уничтожили два беспилотника Украины над Брянской и Белгородской областями, сообщили в четверг в Минобороны РФ."Около 22.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской и Белгородской областей", - сказали в ведомстве.Ранее в четверг губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что РЭБ подавила дрон на окраине Брянска, а губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - что ПВО сбила беспилотник самолетного типа в Яковлевском округе. В обоих случаях пострадавших, предварительно, нет.
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россия, брянская область, белгородская область, украина, вячеслав гладков, александр богомаз, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Брянская область, Белгородская область, Украина, Вячеслав Гладков, Александр Богомаз, Происшествия
Над Брянской и Белгородской областями сбили два беспилотника ВСУ
МО: над Брянской и Белгородской областями сбили два украинских беспилотника