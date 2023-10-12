https://ria.ru/20231012/bespilotniki-1902401194.html

Над Брянской и Белгородской областями сбили два беспилотника ВСУ

Над Брянской и Белгородской областями сбили два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 12.10.2023

Над Брянской и Белгородской областями сбили два беспилотника ВСУ

Средства российской ПВО уничтожили два беспилотника Украины над Брянской и Белгородской областями, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T23:25

2023-10-12T23:25

2023-10-12T23:25

специальная военная операция на украине

россия

брянская область

белгородская область

украина

вячеслав гладков

александр богомаз

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900121660_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_6ac971df1a892fd1629efadf20e9b9b3.jpg

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Средства российской ПВО уничтожили два беспилотника Украины над Брянской и Белгородской областями, сообщили в четверг в Минобороны РФ."Около 22.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской и Белгородской областей", - сказали в ведомстве.Ранее в четверг губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что РЭБ подавила дрон на окраине Брянска, а губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - что ПВО сбила беспилотник самолетного типа в Яковлевском округе. В обоих случаях пострадавших, предварительно, нет.

россия

брянская область

белгородская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, брянская область, белгородская область, украина, вячеслав гладков, александр богомаз, происшествия