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Над Брянской и Белгородской областями сбили два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 12.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:25 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/bespilotniki-1902401194.html
Над Брянской и Белгородской областями сбили два беспилотника ВСУ
Над Брянской и Белгородской областями сбили два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 12.10.2023
Над Брянской и Белгородской областями сбили два беспилотника ВСУ
Средства российской ПВО уничтожили два беспилотника Украины над Брянской и Белгородской областями, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T23:25
2023-10-12T23:25
специальная военная операция на украине
россия
брянская область
белгородская область
украина
вячеслав гладков
александр богомаз
происшествия
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Средства российской ПВО уничтожили два беспилотника Украины над Брянской и Белгородской областями, сообщили в четверг в Минобороны РФ."Около 22.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской и Белгородской областей", - сказали в ведомстве.Ранее в четверг губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что РЭБ подавила дрон на окраине Брянска, а губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - что ПВО сбила беспилотник самолетного типа в Яковлевском округе. В обоих случаях пострадавших, предварительно, нет.
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россия, брянская область, белгородская область, украина, вячеслав гладков, александр богомаз, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Брянская область, Белгородская область, Украина, Вячеслав Гладков, Александр Богомаз, Происшествия
Над Брянской и Белгородской областями сбили два беспилотника ВСУ

МО: над Брянской и Белгородской областями сбили два украинских беспилотника

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс
Зенитный ракетно-пушечный комплекс - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс . Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Средства российской ПВО уничтожили два беспилотника Украины над Брянской и Белгородской областями, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"Около 22.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской и Белгородской областей", - сказали в ведомстве.
Ранее в четверг губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что РЭБ подавила дрон на окраине Брянска, а губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - что ПВО сбила беспилотник самолетного типа в Яковлевском округе. В обоих случаях пострадавших, предварительно, нет.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБрянская областьБелгородская областьУкраинаВячеслав ГладковАлександр БогомазПроисшествия
 
 
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