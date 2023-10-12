https://ria.ru/20231012/bespilotniki-1902229745.html
ВСУ в среду 23 раза атаковали ударными дронами три российских региона
ВСУ в среду 23 раза атаковали ударными дронами три российских региона - РИА Новости, 12.10.2023
ВСУ в среду 23 раза атаковали ударными дронами три российских региона
Украина в среду 23 раз атаковала ударными беспилотниками различные районы Брянской, Курской и Белгородской областей, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T13:02
2023-10-12T13:02
2023-10-12T13:02
происшествия
украина
белгородская область
брянская область
вооруженные силы украины
курская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902178974_0:182:1280:902_1920x0_80_0_0_097c9a013c763a99700a6ab1587207ac.jpg
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Украина в среду 23 раз атаковала ударными беспилотниками различные районы Брянской, Курской и Белгородской областей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Всего 11 октября зарегистрировано 23 инцидента с атаками дронов-камикадзе, 18 из них в Белгородской области", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что еще три беспилотника атаковали Брянскую область и два - Курскую. При этом, по информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, ВСУ накануне атаковали регион девятью дронами-камикадзе, а еще 13 беспилотников сбросили взрывчатку.
https://ria.ru/20231011/bespilotniki-1901910413.html
украина
белгородская область
брянская область
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902178974_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_77917e61753418a4fbfae37583a2c2f1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, украина, белгородская область, брянская область, вооруженные силы украины, курская область
Происшествия, Украина, Белгородская область, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Курская область
ВСУ в среду 23 раза атаковали ударными дронами три российских региона
Киев в среду 23 раза атаковал дронами Брянскую, Курскую и Белгородскую области
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Украина в среду 23 раз атаковала ударными беспилотниками различные районы Брянской, Курской и Белгородской областей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
«
"Всего 11 октября зарегистрировано 23 инцидента с атаками дронов-камикадзе, 18 из них в Белгородской области", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что еще три беспилотника атаковали Брянскую область и два - Курскую.
При этом, по информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, ВСУ накануне атаковали регион девятью дронами-камикадзе, а еще 13 беспилотников сбросили взрывчатку.
В Минобороны рассказали об отражении ночной атаки БПЛА в Брянской области