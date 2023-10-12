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ВСУ в среду 23 раза атаковали ударными дронами три российских региона - РИА Новости, 12.10.2023
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13:02 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/bespilotniki-1902229745.html
ВСУ в среду 23 раза атаковали ударными дронами три российских региона
ВСУ в среду 23 раза атаковали ударными дронами три российских региона - РИА Новости, 12.10.2023
ВСУ в среду 23 раза атаковали ударными дронами три российских региона
Украина в среду 23 раз атаковала ударными беспилотниками различные районы Брянской, Курской и Белгородской областей, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T13:02
2023-10-12T13:02
происшествия
украина
белгородская область
брянская область
вооруженные силы украины
курская область
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Украина в среду 23 раз атаковала ударными беспилотниками различные районы Брянской, Курской и Белгородской областей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Всего 11 октября зарегистрировано 23 инцидента с атаками дронов-камикадзе, 18 из них в Белгородской области", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что еще три беспилотника атаковали Брянскую область и два - Курскую. При этом, по информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, ВСУ накануне атаковали регион девятью дронами-камикадзе, а еще 13 беспилотников сбросили взрывчатку.
https://ria.ru/20231011/bespilotniki-1901910413.html
украина
белгородская область
брянская область
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происшествия, украина, белгородская область, брянская область, вооруженные силы украины, курская область
Происшествия, Украина, Белгородская область, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Курская область
ВСУ в среду 23 раза атаковали ударными дронами три российских региона

Киев в среду 23 раза атаковал дронами Брянскую, Курскую и Белгородскую области

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиРазрушенный в результате падения БПЛА частный дом в Белгородской области
Разрушенный в результате падения БПЛА частный дом в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Разрушенный в результате падения БПЛА частный дом в Белгородской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Украина в среду 23 раз атаковала ударными беспилотниками различные районы Брянской, Курской и Белгородской областей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
«
"Всего 11 октября зарегистрировано 23 инцидента с атаками дронов-камикадзе, 18 из них в Белгородской области", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что еще три беспилотника атаковали Брянскую область и два - Курскую.
При этом, по информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, ВСУ накануне атаковали регион девятью дронами-камикадзе, а еще 13 беспилотников сбросили взрывчатку.
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