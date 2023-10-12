https://ria.ru/20231012/bespilotniki-1902229745.html

ВСУ в среду 23 раза атаковали ударными дронами три российских региона

ВСУ в среду 23 раза атаковали ударными дронами три российских региона - РИА Новости, 12.10.2023

ВСУ в среду 23 раза атаковали ударными дронами три российских региона

Украина в среду 23 раз атаковала ударными беспилотниками различные районы Брянской, Курской и Белгородской областей, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T13:02

2023-10-12T13:02

2023-10-12T13:02

происшествия

украина

белгородская область

брянская область

вооруженные силы украины

курская область

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Украина в среду 23 раз атаковала ударными беспилотниками различные районы Брянской, Курской и Белгородской областей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Всего 11 октября зарегистрировано 23 инцидента с атаками дронов-камикадзе, 18 из них в Белгородской области", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что еще три беспилотника атаковали Брянскую область и два - Курскую. При этом, по информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, ВСУ накануне атаковали регион девятью дронами-камикадзе, а еще 13 беспилотников сбросили взрывчатку.

https://ria.ru/20231011/bespilotniki-1901910413.html

украина

белгородская область

брянская область

курская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, украина, белгородская область, брянская область, вооруженные силы украины, курская область