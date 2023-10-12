https://ria.ru/20231012/bespilotnik-1902398033.html

В Белгородской области сработала система ПВО

В Белгородской области сработала система ПВО - РИА Новости, 12.10.2023

В Белгородской области сработала система ПВО

ПВО сбила беспилотник самолетного типа в Яковлевском округе, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T22:59

2023-10-12T22:59

2023-10-12T23:06

специальная военная операция на украине

белгородская область

происшествия

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 12 окт - РИА Новости. ПВО сбила беспилотник самолетного типа в Яковлевском округе, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."В Яковлевском городском округе системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", - написал губернатор.Он добавил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html

белгородская область

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белгородская область, происшествия, вячеслав гладков