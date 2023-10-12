https://ria.ru/20231012/bespilotnik-1902398033.html
В Белгородской области сработала система ПВО
В Белгородской области сработала система ПВО - РИА Новости, 12.10.2023
В Белгородской области сработала система ПВО
ПВО сбила беспилотник самолетного типа в Яковлевском округе, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T22:59
2023-10-12T22:59
2023-10-12T23:06
специальная военная операция на украине
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_0:269:3122:2025_1920x0_80_0_0_33c42c1dda78416284123bc9993dbf05.jpg
БЕЛГОРОД, 12 окт - РИА Новости. ПВО сбила беспилотник самолетного типа в Яковлевском округе, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."В Яковлевском городском округе системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", - написал губернатор.Он добавил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_b2fc0b7ea3710bdf5ac02269637dad09.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, происшествия, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Происшествия, Вячеслав Гладков
В Белгородской области сработала система ПВО
Гладков: в Белгородской области ПВО сбила украинский дрон самолетного типа