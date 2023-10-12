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В Белгородской области сработала система ПВО - РИА Новости, 12.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:59 12.10.2023 (обновлено: 23:06 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/bespilotnik-1902398033.html
В Белгородской области сработала система ПВО
В Белгородской области сработала система ПВО - РИА Новости, 12.10.2023
В Белгородской области сработала система ПВО
ПВО сбила беспилотник самолетного типа в Яковлевском округе, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T22:59
2023-10-12T23:06
специальная военная операция на украине
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 12 окт - РИА Новости. ПВО сбила беспилотник самолетного типа в Яковлевском округе, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."В Яковлевском городском округе системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", - написал губернатор.Он добавил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html
белгородская область
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белгородская область, происшествия, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Происшествия, Вячеслав Гладков
В Белгородской области сработала система ПВО

Гладков: в Белгородской области ПВО сбила украинский дрон самолетного типа

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 12 окт - РИА Новости. ПВО сбила беспилотник самолетного типа в Яковлевском округе, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"В Яковлевском городском округе системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", - написал губернатор.
Он добавил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьПроисшествияВячеслав Гладков
 
 
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