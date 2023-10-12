https://ria.ru/20231012/bespilotnik-1902395575.html

Системы РЭБ подавили украинский беспилотник на окраине Брянска

Системы РЭБ подавили украинский беспилотник на окраине Брянска - РИА Новости, 12.10.2023

Системы РЭБ подавили украинский беспилотник на окраине Брянска

Российские силы радиоэлектронной борьбы перехватили украинский беспилотник на окраине Брянска, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T22:34

2023-10-12T22:34

2023-10-12T23:15

брянская область

брянск

происшествия

украина

александр богомаз

специальная военная операция на украине

севский район

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899546918_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c4fa8c39ba3881424df8eca3ad822c1a.jpg

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Российские силы радиоэлектронной борьбы перехватили украинский беспилотник на окраине Брянска, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."Украинские террористы предприняли попытку атаки с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа подавлен на окраине города Брянска силами РЭБ. При падении беспилотника произошла детонация взрывного устройства. Пострадавших нет", — написал глава региона.На месте работают оперативные и экстренные службы, уточнил Богомаз.Накануне военным удалось сбить из стрелкового оружия сразу два украинских дрона-камикадзе возле пункта пропуска "Троебортное" в Севском районе Брянской области.Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб, за последние четыре дня три беспилотника противника пытались атаковать исправительную колонию в Брянске, где, предположительно, содержатся пленные ВСУ, в том числе задержанные диверсанты.Украинская армия постоянно атакует приграничные российские территории, наносит удары с БПЛА и устраивает диверсии. В Брянской области действует желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20231011/obstrel-1902082886.html

https://ria.ru/20231012/udar-1902254020.html

брянская область

брянск

украина

севский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

брянская область, брянск, происшествия, украина, александр богомаз, севский район, вооруженные силы украины