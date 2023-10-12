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Системы РЭБ подавили украинский беспилотник на окраине Брянска - РИА Новости, 12.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:34 12.10.2023 (обновлено: 23:15 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/bespilotnik-1902395575.html
Системы РЭБ подавили украинский беспилотник на окраине Брянска
Системы РЭБ подавили украинский беспилотник на окраине Брянска - РИА Новости, 12.10.2023
Системы РЭБ подавили украинский беспилотник на окраине Брянска
Российские силы радиоэлектронной борьбы перехватили украинский беспилотник на окраине Брянска, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T22:34
2023-10-12T23:15
брянская область
брянск
происшествия
украина
александр богомаз
специальная военная операция на украине
севский район
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Российские силы радиоэлектронной борьбы перехватили украинский беспилотник на окраине Брянска, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.&quot;Украинские террористы предприняли попытку атаки с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа подавлен на окраине города Брянска силами РЭБ. При падении беспилотника произошла детонация взрывного устройства. Пострадавших нет&quot;, — написал глава региона.На месте работают оперативные и экстренные службы, уточнил Богомаз.Накануне военным удалось сбить из стрелкового оружия сразу два украинских дрона-камикадзе возле пункта пропуска "Троебортное" в Севском районе Брянской области.Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб, за последние четыре дня три беспилотника противника пытались атаковать исправительную колонию в Брянске, где, предположительно, содержатся пленные ВСУ, в том числе задержанные диверсанты.Украинская армия постоянно атакует приграничные российские территории, наносит удары с БПЛА и устраивает диверсии. В Брянской области действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20231011/obstrel-1902082886.html
https://ria.ru/20231012/udar-1902254020.html
брянская область
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брянская область, брянск, происшествия, украина, александр богомаз, севский район, вооруженные силы украины
Брянская область, Брянск, Происшествия, Украина, Александр Богомаз, Специальная военная операция на Украине, Севский район, Вооруженные силы Украины
Системы РЭБ подавили украинский беспилотник на окраине Брянска

Богомаз: в Брянской области силы РЭБ подавили украинский БПЛА самолетного типа

© AP Photo / Bram JanssenУкраинский военный запускает беспилотник
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© AP Photo / Bram Janssen
Украинский военный запускает беспилотник. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Российские силы радиоэлектронной борьбы перехватили украинский беспилотник на окраине Брянска, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.
«

"Украинские террористы предприняли попытку атаки с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа подавлен на окраине города Брянска силами РЭБ. При падении беспилотника произошла детонация взрывного устройства. Пострадавших нет", — написал глава региона.

На месте работают оперативные и экстренные службы, уточнил Богомаз.
Накануне военным удалось сбить из стрелкового оружия сразу два украинских дрона-камикадзе возле пункта пропуска "Троебортное" в Севском районе Брянской области.
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Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб, за последние четыре дня три беспилотника противника пытались атаковать исправительную колонию в Брянске, где, предположительно, содержатся пленные ВСУ, в том числе задержанные диверсанты.
Украинская армия постоянно атакует приграничные российские территории, наносит удары с БПЛА и устраивает диверсии. В Брянской области действует желтый уровень террористической опасности.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьБрянскПроисшествияУкраинаАлександр БогомазСевский районВооруженные силы Украины
 
 
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