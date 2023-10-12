https://ria.ru/20231012/bespilotnik-1902395575.html
Системы РЭБ подавили украинский беспилотник на окраине Брянска
Системы РЭБ подавили украинский беспилотник на окраине Брянска - РИА Новости, 12.10.2023
Системы РЭБ подавили украинский беспилотник на окраине Брянска
Российские силы радиоэлектронной борьбы перехватили украинский беспилотник на окраине Брянска, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T22:34
2023-10-12T22:34
2023-10-12T23:15
брянская область
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происшествия
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александр богомаз
специальная военная операция на украине
севский район
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Российские силы радиоэлектронной борьбы перехватили украинский беспилотник на окраине Брянска, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."Украинские террористы предприняли попытку атаки с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа подавлен на окраине города Брянска силами РЭБ. При падении беспилотника произошла детонация взрывного устройства. Пострадавших нет", — написал глава региона.На месте работают оперативные и экстренные службы, уточнил Богомаз.Накануне военным удалось сбить из стрелкового оружия сразу два украинских дрона-камикадзе возле пункта пропуска "Троебортное" в Севском районе Брянской области.Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб, за последние четыре дня три беспилотника противника пытались атаковать исправительную колонию в Брянске, где, предположительно, содержатся пленные ВСУ, в том числе задержанные диверсанты.Украинская армия постоянно атакует приграничные российские территории, наносит удары с БПЛА и устраивает диверсии. В Брянской области действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20231011/obstrel-1902082886.html
https://ria.ru/20231012/udar-1902254020.html
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Брянская область, Брянск, Происшествия, Украина, Александр Богомаз, Специальная военная операция на Украине, Севский район, Вооруженные силы Украины
Системы РЭБ подавили украинский беспилотник на окраине Брянска
Богомаз: в Брянской области силы РЭБ подавили украинский БПЛА самолетного типа