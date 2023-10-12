https://ria.ru/20231012/bespilotnik-1902373904.html

"Очень страшно". Очевидцы рассказали о падении осколков дрона в Белгороде

"Очень страшно". Очевидцы рассказали о падении осколков дрона в Белгороде - РИА Новости, 12.10.2023

"Очень страшно". Очевидцы рассказали о падении осколков дрона в Белгороде

Валентина Дорофеенко, которая живёт неподалёку от дома, разрушенного обломками украинского беспилотника, рассказала РИА Новости, что в начале она услышала... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T20:16

2023-10-12T20:16

2023-10-12T20:16

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

происшествия

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БЕЛГОРОД, 12 окт - РИА Новости. Валентина Дорофеенко, которая живёт неподалёку от дома, разрушенного обломками украинского беспилотника, рассказала РИА Новости, что в начале она услышала "небольшой хлопок", а после прозвучал сильный взрыв. Дорофеенко и её муж Валерий Чухловин живут неподалёку от дома, где погибла маленькая девочка, её дедушка и бабушка из-за падения обломков украинского беспилотника. "Я только легла и вдруг хлопок небольшой. Я выключила телевизор и стала прислушиваться. И в этот момент, прошло минуты две-три, может меньше… И вдруг сильный-сильный взрыв, такой взрыв, что у нас подпрыгнул дом!" - воспоминает Валентина Дорофеенко. После взрыва окно в зале сильно задрожало "как будто рой пчёл". "Я боялась выйти из комнаты, боялась, что оно посыпется от ударной волны. Очень было страшно!" - рассказывает Дорофеенко. Муж в этот момент спал, сильный взрыв его разбудил. Он сразу вышел на крыльцо, позвал жену и сказал, что со стороны соседского дома поднимается дым. "Он вышел и говорит: "Уже огонь горит! То был дым, а сейчас огонь". И он побежал в сторону взрыва. К этому моменту проснулись соседи и одетые бежали к дому с вёдрами", - добавила Дорофеенко. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что утром в четверг из-за падения обломков украинского беспилотника загорелся частный жилой дом, пострадали два человека, а из-под завалов извлекли тела мужчины, женщины и маленького ребенка. Выяснилось, что это родители и четырехлетняя дочь сотрудницы Белгородского государственного технологического университета имени Шухова Олеси Акифи. Он и ее супруг, 29-летний журналист Sputnik Хайбар Акифи, работающий в афганской редакции Sputnik, находятся в реанимации. По данным минздрава Белгородской области, Хайбар находится в крайне тяжелом состоянии, нестабилен, медработники делают всё для сохранения его жизни.

https://ria.ru/20231012/zhurnalist-1902291830.html

https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html

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белгородская область, вячеслав гладков, происшествия