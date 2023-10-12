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В результате падения обломков БПЛА под Белгородом погибли два человека - РИА Новости, 12.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:00 12.10.2023 (обновлено: 10:21 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/bespilotnik-1902152803.html
В результате падения обломков БПЛА под Белгородом погибли два человека
В результате падения обломков БПЛА под Белгородом погибли два человека - РИА Новости, 12.10.2023
В результате падения обломков БПЛА под Белгородом погибли два человека
Два человека погибли при падении обломков беспилотника под Белгородом, под завалами может оставаться ребенок, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T02:00
2023-10-12T10:21
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
вячеслав гладков
белгородская область
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Два человека погибли при падении обломков беспилотника под Белгородом, под завалами может оставаться ребенок, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Ранее глава региона сообщал, что ПВО сбила беспилотник на подлете к Белгороду, из-за падения обломков загорелся частный жилой дом, пострадали два человека."К большому горю, есть погибшие. Тела двух человек оперативные службы извлекли из-под завалов — это мужчина и женщина. Предположительно, под завалами может находиться ребенок. Спасательная операция продолжается", - написал губернатор в Telegram-канале.Как уточнил Гладков, один из пострадавших — мужчина — находится в коме, у него ожоги дыхательных путей, верхних и нижних конечностей. Состояние женщины врачи оценивают как тяжелое, у нее перелом нижней конечности и сотрясение головного мозга. "Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - заверил он.В результате падения обломков полностью разрушен один жилой дом, еще два повреждены частично, также повреждения получили три легковых автомобиля.Украинские войска регулярно атакуют российские регионы с помощью беспилотников. Основной удар приходится на приграничные территории: Брянскую, Белгородскую и Курскую области, а также на Крым и Центральную Россию.
https://ria.ru/20231010/obstrel-1901798981.html
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происшествия, белгород, вячеслав гладков, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Вячеслав Гладков, Белгородская область
В результате падения обломков БПЛА под Белгородом погибли два человека

Губернатор Гладков: при падении БПЛА под Белгородом погибли два человека

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиРазрушенный в результате падения БПЛА частный дом в Белгородской области
Разрушенный в результате падения БПЛА частный дом в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Разрушенный в результате падения БПЛА частный дом в Белгородской области
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Два человека погибли при падении обломков беспилотника под Белгородом, под завалами может оставаться ребенок, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Ранее глава региона сообщал, что ПВО сбила беспилотник на подлете к Белгороду, из-за падения обломков загорелся частный жилой дом, пострадали два человека.
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Два человека погибли при обстреле ВСУ Белгородской области
10 октября, 15:52
«
"К большому горю, есть погибшие. Тела двух человек оперативные службы извлекли из-под завалов — это мужчина и женщина. Предположительно, под завалами может находиться ребенок. Спасательная операция продолжается", - написал губернатор в Telegram-канале.
Как уточнил Гладков, один из пострадавших — мужчина — находится в коме, у него ожоги дыхательных путей, верхних и нижних конечностей. Состояние женщины врачи оценивают как тяжелое, у нее перелом нижней конечности и сотрясение головного мозга. "Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - заверил он.
В результате падения обломков полностью разрушен один жилой дом, еще два повреждены частично, также повреждения получили три легковых автомобиля.
Украинские войска регулярно атакуют российские регионы с помощью беспилотников. Основной удар приходится на приграничные территории: Брянскую, Белгородскую и Курскую области, а также на Крым и Центральную Россию.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородВячеслав ГладковБелгородская область
 
 
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