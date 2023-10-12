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Из-за падения обломков сбитого под Белгородом БПЛА пострадали два человека - РИА Новости, 12.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
00:43 12.10.2023 (обновлено: 00:53 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/bespilotnik-1902148523.html
Из-за падения обломков сбитого под Белгородом БПЛА пострадали два человека
Из-за падения обломков сбитого под Белгородом БПЛА пострадали два человека - РИА Новости, 12.10.2023
Из-за падения обломков сбитого под Белгородом БПЛА пострадали два человека
ПВО сбила беспилотник на подлете к Белгороду, из-за падения обломков загорелся частный жилой дом, пострадали два человека, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T00:43
2023-10-12T00:53
белгород
происшествия
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
белгородский район
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. ПВО сбила беспилотник на подлете к Белгороду, из-за падения обломков загорелся частный жилой дом, пострадали два человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.По данным Минобороны, беспилотник был сбит в среду около 23:50 мск."В Белгородском районе система ПВО сбила БПЛА самолетного типа на подлете к городу. В результате падения обломков произошло возгорание частного жилого дома", - написал он в Telegram-канале.В результате пострадали мужчина и женщина, их госпитализировали. "Еще два человека, возможно, находятся под завалами. Все оперативные службы работают на месте, - добавил глава региона.Украинские войска регулярно атакуют российские регионы с помощью беспилотников. Основной удар приходится на приграничные территории: Брянскую, Белгородскую и Курскую области, а также на Крым и Центральную Россию.
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белгород
белгородская область
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белгород, происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, белгородский район
Белгород, Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Белгородский район
Из-за падения обломков сбитого под Белгородом БПЛА пострадали два человека

Гладков: при падении обломков БПЛА под Белгородом пострадали два человека

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия атаки БПЛА в Белгороде
Последствия атаки БПЛА в Белгороде - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия атаки БПЛА в Белгороде. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. ПВО сбила беспилотник на подлете к Белгороду, из-за падения обломков загорелся частный жилой дом, пострадали два человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По данным Минобороны, беспилотник был сбит в среду около 23:50 мск.
Белгородском районе система ПВО сбила БПЛА самолетного типа на подлете к городу. В результате падения обломков произошло возгорание частного жилого дома", - написал он в Telegram-канале.
В результате пострадали мужчина и женщина, их госпитализировали. "Еще два человека, возможно, находятся под завалами. Все оперативные службы работают на месте, - добавил глава региона.
Украинские войска регулярно атакуют российские регионы с помощью беспилотников. Основной удар приходится на приграничные территории: Брянскую, Белгородскую и Курскую области, а также на Крым и Центральную Россию.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковБелгородский район
 
 
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