https://ria.ru/20231012/bespilotnik-1902148523.html
Из-за падения обломков сбитого под Белгородом БПЛА пострадали два человека
Из-за падения обломков сбитого под Белгородом БПЛА пострадали два человека - РИА Новости, 12.10.2023
Из-за падения обломков сбитого под Белгородом БПЛА пострадали два человека
ПВО сбила беспилотник на подлете к Белгороду, из-за падения обломков загорелся частный жилой дом, пострадали два человека, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T00:43
2023-10-12T00:43
2023-10-12T00:53
белгород
происшествия
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
белгородский район
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. ПВО сбила беспилотник на подлете к Белгороду, из-за падения обломков загорелся частный жилой дом, пострадали два человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.По данным Минобороны, беспилотник был сбит в среду около 23:50 мск."В Белгородском районе система ПВО сбила БПЛА самолетного типа на подлете к городу. В результате падения обломков произошло возгорание частного жилого дома", - написал он в Telegram-канале.В результате пострадали мужчина и женщина, их госпитализировали. "Еще два человека, возможно, находятся под завалами. Все оперативные службы работают на месте, - добавил глава региона.Украинские войска регулярно атакуют российские регионы с помощью беспилотников. Основной удар приходится на приграничные территории: Брянскую, Белгородскую и Курскую области, а также на Крым и Центральную Россию.
https://ria.ru/20231011/bpla-1901958006.html
белгород
белгородская область
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белгород, происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, белгородский район
Белгород, Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Белгородский район
Из-за падения обломков сбитого под Белгородом БПЛА пострадали два человека
Гладков: при падении обломков БПЛА под Белгородом пострадали два человека