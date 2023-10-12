https://ria.ru/20231012/beseda-1902311930.html

Буданов назвал генерала ФСБ Беседу опасным для Украины противником

Буданов назвал генерала ФСБ Беседу опасным для Украины противником - РИА Новости, 12.10.2023

Буданов назвал генерала ФСБ Беседу опасным для Украины противником

Начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов назвал руководителя пятой службы ФСБ РФ генерала Сергея Беседу самым "опасным... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T16:55

2023-10-12T16:55

2023-10-12T16:55

специальная военная операция на украине

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

кирилл буданов

в мире

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов назвал руководителя пятой службы ФСБ РФ генерала Сергея Беседу самым "опасным противником", создающим проблемы для украинской стороны. Его слова приводит издание "Украинская правда".Отвечая на вопрос журналиста издания "Украинская правда", кто среди российских генералов самый опасный противник для Украины, Буданов сказал, что "есть человек, всегда приносивший проблемы Украине". "Это генерал Беседа, руководитель пятой службы ФСБ (РФ). Очень проблемный человек ... для Украины", - заявил он. По данным Буданова, генерал ФСБ занимается активными операциями на территории Украины. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20231012/ukraina-1902189805.html

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украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), кирилл буданов, в мире