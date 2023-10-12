Рейтинг@Mail.ru
Буданов назвал генерала ФСБ Беседу опасным для Украины противником - РИА Новости, 12.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:55 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/beseda-1902311930.html
Буданов назвал генерала ФСБ Беседу опасным для Украины противником
Буданов назвал генерала ФСБ Беседу опасным для Украины противником - РИА Новости, 12.10.2023
Буданов назвал генерала ФСБ Беседу опасным для Украины противником
Начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов назвал руководителя пятой службы ФСБ РФ генерала Сергея Беседу самым "опасным... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T16:55
2023-10-12T16:55
специальная военная операция на украине
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
кирилл буданов
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878431091_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_8daca6e1a6efdd705afa560adae035b3.jpg
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов назвал руководителя пятой службы ФСБ РФ генерала Сергея Беседу самым "опасным противником", создающим проблемы для украинской стороны. Его слова приводит издание "Украинская правда".Отвечая на вопрос журналиста издания "Украинская правда", кто среди российских генералов самый опасный противник для Украины, Буданов сказал, что "есть человек, всегда приносивший проблемы Украине". "Это генерал Беседа, руководитель пятой службы ФСБ (РФ). Очень проблемный человек ... для Украины", - заявил он. По данным Буданова, генерал ФСБ занимается активными операциями на территории Украины. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20231012/ukraina-1902189805.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878431091_256:0:1024:576_1920x0_80_0_0_34d06c462e8cd619f0091edc691fd1e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), кирилл буданов, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Кирилл Буданов, В мире
Буданов назвал генерала ФСБ Беседу опасным для Украины противником

Буданов назвал генерала ФСБ Беседу самым опасным для Украины противником

© Главное управление разведки Министерства обороны УкраиныРуководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов
Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов
© Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов назвал руководителя пятой службы ФСБ РФ генерала Сергея Беседу самым "опасным противником", создающим проблемы для украинской стороны. Его слова приводит издание "Украинская правда".
Отвечая на вопрос журналиста издания "Украинская правда", кто среди российских генералов самый опасный противник для Украины, Буданов сказал, что "есть человек, всегда приносивший проблемы Украине". "Это генерал Беседа, руководитель пятой службы ФСБ (РФ). Очень проблемный человек ... для Украины", - заявил он.
По данным Буданова, генерал ФСБ занимается активными операциями на территории Украины.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Буданов сделал трудное признание о конфликте с Россией
10:03
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Кирилл БудановВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала