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Аэропорт Бен-Гуриона в Израиле полон людьми, желающими покинуть страну - РИА Новости, 12.10.2023
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14:53 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/ben-gurion-1902267013.html
Аэропорт Бен-Гуриона в Израиле полон людьми, желающими покинуть страну
Аэропорт Бен-Гуриона в Израиле полон людьми, желающими покинуть страну - РИА Новости, 12.10.2023
Аэропорт Бен-Гуриона в Израиле полон людьми, желающими покинуть страну
Аэропорт Бен-Гуриона в Израиле днем в четверг полон: граждане разных государств, в том числе сами израильтяне, пытаются покинуть страну, передаёт корреспондент... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T14:53
2023-10-12T14:53
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
тель-авив
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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 окт - РИА Новости. Аэропорт Бен-Гуриона в Израиле днем в четверг полон: граждане разных государств, в том числе сами израильтяне, пытаются покинуть страну, передаёт корреспондент РИА Новости. Этаж, где пассажиры регистрируются на вылет, полон людьми, очереди в окна регистрации достигают сотен метров. Обстановка при этом спокойная: паники у людей нет, как нет и конфликтов между пассажирами - гражданами самых разных стран. "Мы были на учебной экскурсии, всего наша группа состояла из 35 человек, и сегодня просто подходящий день для того, чтобы уехать. Я приехал в Израиль в понедельник неделей ранее. Я застал ракетные удары и атаки по территории Израиля, но только слышали звуки взрывов, поскольку находились в городе Бейт-Джала", - рассказал РИА Новости пожилой мужчина, гражданин Германии. Он улетает из страны самолётом израильской авиакомпании El Al. При этом некоторые пассажиры улетают из страны по причинам, напрямую связанным с последними событиями палестино-израильского конфликта. "Я уезжаю из-за ситуации, это все очень пугающе", - заявила молодая девушка-гражданка Швейцарии. В Израиле она живёт с мужем-израильтянином, но сейчас они всей семьёй решили уехать. "Сейчас в аэропорту много людей, и я слышала пугающие истории о том, как люди ждали на протяжении восьми часов своего самолёта, который в итоге был отменен. В итоге мы приехали за восемь часов до нашего рейса. И мы понимаем, что, возможно, приехали рановато. Но все не бесконтрольно, как мы считали, будет, и я надеюсь, что у нас получится улететь", - пояснила она.
https://ria.ru/20231011/aviareys-1902110307.html
https://ria.ru/20231010/izrail-1901569949.html
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израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, тель-авив
Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Тель-Авив
Аэропорт Бен-Гуриона в Израиле полон людьми, желающими покинуть страну

Очереди в окна регистрации в аэропорту Бен-Гуриона достигли сотен метров

© AP Photo / Dan BaliltyАэропорт Бен Гурион в Тель-Авиве
Аэропорт Бен Гурион в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© AP Photo / Dan Balilty
Аэропорт Бен Гурион в Тель-Авиве. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 окт - РИА Новости. Аэропорт Бен-Гуриона в Израиле днем в четверг полон: граждане разных государств, в том числе сами израильтяне, пытаются покинуть страну, передаёт корреспондент РИА Новости.
Этаж, где пассажиры регистрируются на вылет, полон людьми, очереди в окна регистрации достигают сотен метров. Обстановка при этом спокойная: паники у людей нет, как нет и конфликтов между пассажирами - гражданами самых разных стран.
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"Мы были на учебной экскурсии, всего наша группа состояла из 35 человек, и сегодня просто подходящий день для того, чтобы уехать. Я приехал в Израиль в понедельник неделей ранее. Я застал ракетные удары и атаки по территории Израиля, но только слышали звуки взрывов, поскольку находились в городе Бейт-Джала", - рассказал РИА Новости пожилой мужчина, гражданин Германии. Он улетает из страны самолётом израильской авиакомпании El Al.
При этом некоторые пассажиры улетают из страны по причинам, напрямую связанным с последними событиями палестино-израильского конфликта. "Я уезжаю из-за ситуации, это все очень пугающе", - заявила молодая девушка-гражданка Швейцарии. В Израиле она живёт с мужем-израильтянином, но сейчас они всей семьёй решили уехать.
"Сейчас в аэропорту много людей, и я слышала пугающие истории о том, как люди ждали на протяжении восьми часов своего самолёта, который в итоге был отменен. В итоге мы приехали за восемь часов до нашего рейса. И мы понимаем, что, возможно, приехали рановато. Но все не бесконтрольно, как мы считали, будет, и я надеюсь, что у нас получится улететь", - пояснила она.
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