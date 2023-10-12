https://ria.ru/20231012/ben-gurion-1902267013.html

Аэропорт Бен-Гуриона в Израиле полон людьми, желающими покинуть страну

Аэропорт Бен-Гуриона в Израиле полон людьми, желающими покинуть страну - РИА Новости, 12.10.2023

Аэропорт Бен-Гуриона в Израиле полон людьми, желающими покинуть страну

Аэропорт Бен-Гуриона в Израиле днем в четверг полон: граждане разных государств, в том числе сами израильтяне, пытаются покинуть страну, передаёт корреспондент... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T14:53

2023-10-12T14:53

2023-10-12T14:53

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

тель-авив

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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 окт - РИА Новости. Аэропорт Бен-Гуриона в Израиле днем в четверг полон: граждане разных государств, в том числе сами израильтяне, пытаются покинуть страну, передаёт корреспондент РИА Новости. Этаж, где пассажиры регистрируются на вылет, полон людьми, очереди в окна регистрации достигают сотен метров. Обстановка при этом спокойная: паники у людей нет, как нет и конфликтов между пассажирами - гражданами самых разных стран. "Мы были на учебной экскурсии, всего наша группа состояла из 35 человек, и сегодня просто подходящий день для того, чтобы уехать. Я приехал в Израиль в понедельник неделей ранее. Я застал ракетные удары и атаки по территории Израиля, но только слышали звуки взрывов, поскольку находились в городе Бейт-Джала", - рассказал РИА Новости пожилой мужчина, гражданин Германии. Он улетает из страны самолётом израильской авиакомпании El Al. При этом некоторые пассажиры улетают из страны по причинам, напрямую связанным с последними событиями палестино-израильского конфликта. "Я уезжаю из-за ситуации, это все очень пугающе", - заявила молодая девушка-гражданка Швейцарии. В Израиле она живёт с мужем-израильтянином, но сейчас они всей семьёй решили уехать. "Сейчас в аэропорту много людей, и я слышала пугающие истории о том, как люди ждали на протяжении восьми часов своего самолёта, который в итоге был отменен. В итоге мы приехали за восемь часов до нашего рейса. И мы понимаем, что, возможно, приехали рановато. Но все не бесконтрольно, как мы считали, будет, и я надеюсь, что у нас получится улететь", - пояснила она.

https://ria.ru/20231011/aviareys-1902110307.html

https://ria.ru/20231010/izrail-1901569949.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, тель-авив