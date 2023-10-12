https://ria.ru/20231012/bayden-1902146114.html
Байден призвал Иран действовать осторожно в ситуации вокруг Израиля
Байден призвал Иран действовать осторожно в ситуации вокруг Израиля - РИА Новости, 12.10.2023
Байден призвал Иран действовать осторожно в ситуации вокруг Израиля
США призывают Иран действовать осторожно в нынешней ситуации с обострением палестино-израильского конфликта, заявил в среду президент США Джо Байден. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T00:03
2023-10-12T00:03
2023-10-12T00:03
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ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. США призывают Иран действовать осторожно в нынешней ситуации с обострением палестино-израильского конфликта, заявил в среду президент США Джо Байден. "Мы дали ясно понять иранцам: будьте осторожны", - сказал Байден, выступая на встрече с представителями еврейских общественных организаций США, комментируя нынешнее обострение на Ближнем Востоке.
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сша, иран, израиль, джо байден, в мире
США, Иран, Израиль, Джо Байден, В мире
Байден призвал Иран действовать осторожно в ситуации вокруг Израиля
Байден: США призывают Иран действовать осторожно в ситуации вокруг Израиля