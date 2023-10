https://ria.ru/20231012/aylish-1902266973.html

Билли Айлиш назвала свой хит Bad guy "самой глупой песней в мире"

12.10.2023

Билли Айлиш назвала свой хит Bad guy "самой глупой песней в мире"

Американская певица Билли Айлиш стала гостей шоу Jimmy Kimmel Live! и призналась, что считает свой хит Bad guy "самой глупой песней в мире", сообщает People.

МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Американская певица Билли Айлиш стала гостей шоу Jimmy Kimmel Live! и призналась, что считает свой хит Bad guy "самой глупой песней в мире", сообщает People. Ведущий программы Джимми Киммел поинтересовался, есть ли в репертуаре исполнительницы композиция, от которой ей становится "не по себе". "Объективно, Bad guy — это самая глупая песня в мире, но она действительно хороша, — сказала 21-летняя знаменитость. — В этой песне я троллю. Поэтому она должна быть дурацкой. Она получается смешной из-за своей тупизны". Айлиш также поделилась мыслями об артистах, которые "ненавидят свою музыку". Поп-звезда отметила, что ее это "расстраивает"."Я чувствую, что мы (имея в виду брата Финнеаса О’Коннелла. — Прим. ред.) фанатеем от того, что делаем", — заявила Билли. — Я люблю свою музыку. Она определенно меняется и трансформируется вместе со мной. Я трепещу от этого и ценю". Трек Bad guy вышел в конце марта 2019 года в составе дебютного альбома певицы "When we all fall asleep, where do we go?", и почти сразу стал хитом. Песня возглавила чарты Канады, Норвегии, Австралии, Новой Зеландии и ряда других стран. В январе 2020-го Билли Айлиш удостоилась за Bad guy двух премий "Грэмми" в номинациях "Лучшая песня" и "Лучшая запись года".

