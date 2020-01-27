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Билли Айлиш завоевала "Грэмми" за песню Bad Guy
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РИА Новости

Билли Айлиш завоевала "Грэмми" за песню Bad Guy

06:55 27.01.2020 (обновлено: 10:16 27.01.2020)
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© REUTERS / Monica AlmeidaБилли Айлиш на 62-й церемонии вручения наград академии звукозаписи США "Грэмми". 26 января 2020
Билли Айлиш на 62-й церемонии вручения наград академии звукозаписи США Грэмми. 26 января 2020
© REUTERS / Monica Almeida
ВАШИНГТОН, 27 янв — РИА Новости. В Лос-Анджелесе прошла 62-я церемония вручения наград академии звукозаписи США "Грэмми", трансляцию вел телеканал CBS.
В номинации "Лучшая песня" победила Билли Айлиш с композицией "Bad Guy".
С ней конкурировали "Truth Hurts" Лиззо, "Always Remember Us This Way" Леди Гаги, "Bring My Flowers Now" кантри-исполнительницы Тани Такер, "Hard Place" H.E.R., "Lover" Тейлор Свифт, "Norman F***ing Rockwell" Ланы Дель Рей и "Someone You Loved" Льюиса Капальди.
Песню "Bad Guy" также признали лучшей записью года. Кроме того, Айлиш победила в категории "Лучший новый исполнитель", а ее альбом "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" стал лучшим альбомом года.
В категории кантри победила "Bring My Flowers Now", в категории рок — "This Land" американского исполнителя Гэри Кларка — младшего. Лучшей рэп-песней стала "A Lot", а R&B — "Say So" от PJ Morton.
В номинации "Лучшее госпел-исполнение" награду завоевала певица Lizzo со своей композицией "Truth Hurts".
Организаторы премии объявили имена обладателей престижной награды и в десятках других категорий. Так, "Грэмми" удостоилась бывшая первая леди США Мишель Обама за книгу "Моя история".
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