Билли Айлиш завоевала "Грэмми" за песню Bad Guy

ВАШИНГТОН, 27 янв — РИА Новости. В Лос-Анджелесе прошла 62-я церемония вручения наград академии звукозаписи США " Грэмми ", трансляцию вел телеканал В Лос-Анджелесе прошла 62-я церемония вручения наград академии звукозаписи США "", трансляцию вел телеканал CBS

В номинации "Лучшая песня" победила Билли Айлиш с композицией "Bad Guy".

С ней конкурировали "Truth Hurts" Лиззо, "Always Remember Us This Way" Леди Гаги, "Bring My Flowers Now" кантри-исполнительницы Тани Такер, "Hard Place" H.E.R., "Lover" Тейлор Свифт, "Norman F***ing Rockwell" Ланы Дель Рей и "Someone You Loved" Льюиса Капальди.

Песню "Bad Guy" также признали лучшей записью года. Кроме того, Айлиш победила в категории "Лучший новый исполнитель", а ее альбом "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" стал лучшим альбомом года.

В категории кантри победила "Bring My Flowers Now", в категории рок — "This Land" американского исполнителя Гэри Кларка — младшего. Лучшей рэп-песней стала "A Lot", а R&B — "Say So" от PJ Morton.

В номинации "Лучшее госпел-исполнение" награду завоевала певица Lizzo со своей композицией "Truth Hurts".