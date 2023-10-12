https://ria.ru/20231012/aviaudary-1902199813.html

СМИ: Израиль отказался прекратить авиаудары в зоне между Газой и Египтом

СМИ: Израиль отказался прекратить авиаудары в зоне между Газой и Египтом - РИА Новости, 12.10.2023

СМИ: Израиль отказался прекратить авиаудары в зоне между Газой и Египтом

Газета Washington Post со ссылкой на западных чиновников сообщает, что Израиль якобы ответил отказом на призывы прекратить авиаудары в пограничной зоне между... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T10:53

2023-10-12T10:53

2023-10-12T10:53

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

египет

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Газета Washington Post со ссылкой на западных чиновников сообщает, что Израиль якобы ответил отказом на призывы прекратить авиаудары в пограничной зоне между сектором Газа и Египтом, чтобы позволить беженцам покинуть территорию. Ранее портал Axios сообщал, что Израиль и Египет достигли принципиального согласия по созданию коридора для безопасного выхода американцев и других иностранных граждан из сектора Газа. Washington Post отмечает, что Египет согласился облегчить гуманитарный доступ со своей стороны, однако эта договоренность не затронула допуск беженцев через границу. По информации газеты, Израиль не ответил на призывы иностранных партнеров остановить авиаудары в этой зоне. "Все <...> пытаются вывезти своих людей и прилагают усилия, чтобы доставить припасы. Нам всем сказали одно и то же. Категоричное "нет" от израильтян", - приводит издание слова одного западного дипломата, который пожелал остаться неизвестным. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой. В настоящее время наносятся авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора Газа. На фоне эскалации конфликта ряд государств начал вывоз своих граждан из Израиля. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта возросло до 1,3 тысячи человек, сообщила государственная радиостанция Kan. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа возросло примерно до 1,2 тысячи человек. Погибшими в Израиле числятся четверо россиян, шестеро пропали без вести. Также пропали десятки граждан других стран, в заложниках у ХАМАС находятся граждане Австрии, КНР, Мексики и Франции. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава политбюро движения Исмаил Хания заявил, что никаких переговоров об израильских пленных до завершения операции ХАМАС не будет. Глава израильского минобороны Йоав Галлант ранее заявил о полной блокаде сектора Газа и назвал противников "человекоподобными животными", израильский министр энергетики Исраэль Кац в свою очередь сообщил, что поручил немедленно перекрыть подачу в анклав воды. Во вторник вечером лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого подчеркнули, что долгосрочное мирное урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Вершинин во вторник заявил, что Россия выступает за возобновление работы "ближневосточного квартета" (Россия, США, ЕС и ООН) по урегулированию арабо-израильского конфликта, но этому противится Вашингтон. США на фоне эскалации конфликта направили в восточную часть Средиземного моря авианосец "Джеральд Форд". Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, египет, сектор газа