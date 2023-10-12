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В Саратовской области столкнулись три грузовика и легковушка

В Саратовской области столкнулись три грузовика и легковушка - РИА Новости, 12.10.2023

В Саратовской области столкнулись три грузовика и легковушка

Три грузовика и легковой автомобиль столкнулись на трассе в Балаковском районе Саратовской области, после этого один из грузовиков загорелся, его водитель... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T23:09

2023-10-12T23:09

2023-10-12T23:09

происшествия

саратовская область

балаковский район

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САРАТОВ, 12 окт - РИА Новости. Три грузовика и легковой автомобиль столкнулись на трассе в Балаковском районе Саратовской области, после этого один из грузовиков загорелся, его водитель пострадал, сообщили в региональном управлении ГИБДД. ДТП произошло в 19.50 (18.50 мск) на трассе вблизи села Плеханы. "По предварительным данным, произошло столкновение грузовых автомобилей "Камаз", Isuzu, Mercedes Benz, после чего Mercedes Benz допускает столкновение с легковым автомобилем Opel Astra. В результате ДТП водитель "Камаза" с травмами госпитализирован в медучреждение", - сказали журналистам в пресс-службе ведомства. В пресс-службе отметили, что после столкновения "Камаз" загорелся. Уточняется, что пострадавшему водителю 55 лет.

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саратовская область

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происшествия, саратовская область, балаковский район, авто, гибдд мвд рф, mercedes, opel astra