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В Саратовской области столкнулись три грузовика и легковушка
В Саратовской области столкнулись три грузовика и легковушка - РИА Новости, 12.10.2023
В Саратовской области столкнулись три грузовика и легковушка
Три грузовика и легковой автомобиль столкнулись на трассе в Балаковском районе Саратовской области, после этого один из грузовиков загорелся, его водитель... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T23:09
2023-10-12T23:09
2023-10-12T23:09
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САРАТОВ, 12 окт - РИА Новости. Три грузовика и легковой автомобиль столкнулись на трассе в Балаковском районе Саратовской области, после этого один из грузовиков загорелся, его водитель пострадал, сообщили в региональном управлении ГИБДД. ДТП произошло в 19.50 (18.50 мск) на трассе вблизи села Плеханы. "По предварительным данным, произошло столкновение грузовых автомобилей "Камаз", Isuzu, Mercedes Benz, после чего Mercedes Benz допускает столкновение с легковым автомобилем Opel Astra. В результате ДТП водитель "Камаза" с травмами госпитализирован в медучреждение", - сказали журналистам в пресс-службе ведомства. В пресс-службе отметили, что после столкновения "Камаз" загорелся. Уточняется, что пострадавшему водителю 55 лет.
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происшествия, саратовская область, балаковский район, авто, гибдд мвд рф, mercedes, opel astra
Происшествия, Саратовская область, Балаковский район, Авто, ГИБДД МВД РФ, Mercedes, Opel Astra
В Саратовской области столкнулись три грузовика и легковушка
При столкновении трех грузовиков и легковушки под Саратовом пострадал человек
САРАТОВ, 12 окт - РИА Новости. Три грузовика и легковой автомобиль столкнулись на трассе в Балаковском районе Саратовской области, после этого один из грузовиков загорелся, его водитель пострадал, сообщили в региональном управлении ГИБДД.
ДТП произошло в 19.50 (18.50 мск) на трассе вблизи села Плеханы.
"По предварительным данным, произошло столкновение грузовых автомобилей "Камаз", Isuzu, Mercedes Benz, после чего Mercedes Benz допускает столкновение с легковым автомобилем Opel Astra. В результате ДТП водитель "Камаза" с травмами госпитализирован в медучреждение", - сказали журналистам в пресс-службе ведомства.
В пресс-службе отметили, что после столкновения "Камаз" загорелся.
Уточняется, что пострадавшему водителю 55 лет.
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