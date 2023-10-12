https://ria.ru/20231012/avariya-1902289810.html

В массовом ДТП в Пермском крае пострадали четыре человека

В массовом ДТП в Пермском крае пострадали четыре человека - РИА Новости, 12.10.2023

В массовом ДТП в Пермском крае пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали в массовой аварии с участием грузовика и машины скорой помощи под Пермью, сообщили в полиции региона. РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T15:50

2023-10-12T15:50

2023-10-12T15:50

происшествия

краснокамск

пермь

авто

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УФА, 12 окт - РИА Новости. Четыре человека пострадали в массовой аварии с участием грузовика и машины скорой помощи под Пермью, сообщили в полиции региона. По данным ведомства, по автодороге "Подъезд к г. Перми" в направлении города Краснокамска двигался автомобиль MAN с полуприцепом под управлением жителя Нижегородской области. Водитель допустил наезд на стоящий автомобиль скорой помощи. После этого большегруз наехал на мужчину, который находился у передней пассажирской двери скорой, а затем на стоящий легковой автомобиль Vortex Estina, информирует пресс-служба МВД по Пермскому краю."В результате дорожно-транспортного происшествия травмы различной степени тяжести получили четыре человека, в том числе водитель и два фельдшера скорой помощи. Все пострадавшие госпитализированы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html

краснокамск

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происшествия, краснокамск, пермь, авто