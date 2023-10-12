https://ria.ru/20231012/avariya-1902289810.html
В массовом ДТП в Пермском крае пострадали четыре человека
В массовом ДТП в Пермском крае пострадали четыре человека - РИА Новости, 12.10.2023
В массовом ДТП в Пермском крае пострадали четыре человека
Четыре человека пострадали в массовой аварии с участием грузовика и машины скорой помощи под Пермью, сообщили в полиции региона. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T15:50
2023-10-12T15:50
2023-10-12T15:50
происшествия
краснокамск
пермь
авто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755181498_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_30dd178eb7029aafc387b10ee2064b8e.jpg
УФА, 12 окт - РИА Новости. Четыре человека пострадали в массовой аварии с участием грузовика и машины скорой помощи под Пермью, сообщили в полиции региона. По данным ведомства, по автодороге "Подъезд к г. Перми" в направлении города Краснокамска двигался автомобиль MAN с полуприцепом под управлением жителя Нижегородской области. Водитель допустил наезд на стоящий автомобиль скорой помощи. После этого большегруз наехал на мужчину, который находился у передней пассажирской двери скорой, а затем на стоящий легковой автомобиль Vortex Estina, информирует пресс-служба МВД по Пермскому краю."В результате дорожно-транспортного происшествия травмы различной степени тяжести получили четыре человека, в том числе водитель и два фельдшера скорой помощи. Все пострадавшие госпитализированы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html
краснокамск
пермь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755181498_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bc273f996dbb7f44111bed7464d333b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснокамск, пермь, авто
Происшествия, Краснокамск, Пермь, Авто
В массовом ДТП в Пермском крае пострадали четыре человека
В массовом ДТП с грузовиком и скорой в Пермском крае пострадали четыре человека