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В массовом ДТП в Пермском крае пострадали четыре человека - РИА Новости, 12.10.2023
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15:50 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/avariya-1902289810.html
В массовом ДТП в Пермском крае пострадали четыре человека
В массовом ДТП в Пермском крае пострадали четыре человека - РИА Новости, 12.10.2023
В массовом ДТП в Пермском крае пострадали четыре человека
Четыре человека пострадали в массовой аварии с участием грузовика и машины скорой помощи под Пермью, сообщили в полиции региона. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T15:50
2023-10-12T15:50
происшествия
краснокамск
пермь
авто
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УФА, 12 окт - РИА Новости. Четыре человека пострадали в массовой аварии с участием грузовика и машины скорой помощи под Пермью, сообщили в полиции региона. По данным ведомства, по автодороге "Подъезд к г. Перми" в направлении города Краснокамска двигался автомобиль MAN с полуприцепом под управлением жителя Нижегородской области. Водитель допустил наезд на стоящий автомобиль скорой помощи. После этого большегруз наехал на мужчину, который находился у передней пассажирской двери скорой, а затем на стоящий легковой автомобиль Vortex Estina, информирует пресс-служба МВД по Пермскому краю."В результате дорожно-транспортного происшествия травмы различной степени тяжести получили четыре человека, в том числе водитель и два фельдшера скорой помощи. Все пострадавшие госпитализированы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html
краснокамск
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происшествия, краснокамск, пермь, авто
Происшествия, Краснокамск, Пермь, Авто
В массовом ДТП в Пермском крае пострадали четыре человека

В массовом ДТП с грузовиком и скорой в Пермском крае пострадали четыре человека

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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УФА, 12 окт - РИА Новости. Четыре человека пострадали в массовой аварии с участием грузовика и машины скорой помощи под Пермью, сообщили в полиции региона.
По данным ведомства, по автодороге "Подъезд к г. Перми" в направлении города Краснокамска двигался автомобиль MAN с полуприцепом под управлением жителя Нижегородской области. Водитель допустил наезд на стоящий автомобиль скорой помощи. После этого большегруз наехал на мужчину, который находился у передней пассажирской двери скорой, а затем на стоящий легковой автомобиль Vortex Estina, информирует пресс-служба МВД по Пермскому краю.
"В результате дорожно-транспортного происшествия травмы различной степени тяжести получили четыре человека, в том числе водитель и два фельдшера скорой помощи. Все пострадавшие госпитализированы", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияКраснокамскПермьАвто
 
 
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